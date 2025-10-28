Luís Eduardo Barbosa inaugura nova clínica com festa em Vitória

Lívia Tristão, Dr. Luís Eduardo Barbosa e Roberta Barbosa: inauguração de nova clínica na Enseada do Suá. Crédito: Cloves Louzada
Na Enseada
O evento de lançamento da Clínica Apse, nesta quinta-feira (23), foi marcado por um elegante brinde entre os profissionais que integram o corpo clínico. Os anfitriões, o cirurgião plástico Luís Eduardo Barbosa e Roberta Barbosa, CEO da clínica, juntamente com todo o corpo clínico, celebraram a inauguração oficial da clínica, localizada na Enseada do Suá. A noite teve cerimonial de Stella Miranda, gastronomia do Le Buffet, doces da Chocolateria Brasil e show do Som a Dois, da cantora Erika Fernandes e Fábio Teixeira que vieram especialmente de São Paulo.
NA ITÁLIA
O cirurgiao Ariosto Santos aproveita dias de férias em um encantador tour pela Europa ao lado da esposa, Shirley Santos, e dos filhos, também cirurgiões plásticos, Ariosto Neto e Arthur Santos, e dos cunhados Rozene e Rubens Rasseli. O ponto alto da viagem foi a comemoração de seu aniversário na Itália, com jantar especial no tradicional Restaurante Donatello, em Bolonha. Crédito: Divulgação
A empresária Rachel Pires, às frente da Nuvem Sublimação lança a Club Felines - uma collab exclusiva com a Confraria das Onças – nesta quarta-feira (29), na Nuvem Concept, na Praia do Canto. A nova coleção foi inspirada no grupo de 15 mulheres que se reúnem mensalmente - onde a imagem do felino sempre está presente, seja no vestuário e na decoração. A collab celebra o estilo, a força e a elegância das mulheres da confraria, que em 2025 completa 15 anos de existência. “A linha traz bolsas, necéssaires, cangas de praia, T-shirts, segunda pele e bolsas para vinhos, todas com estampas exclusivas inspiradas nas onças, simbolizando o espírito feminino e a união do grupo”, conta Rachel.
Inauguração
Com investimento total de R$ 100 milhões, o Grupo Buaiz inaugura nesta quarta-feira (29) o Campus Aeroporto da Escola Americana de Vitória (EAV), um dos primeiros empreendimentos instalados no sítio aeroportuário da capital. A nova unidade amplia o alcance da EAV, que agora conta com os campi Álvares e Aeroporto, e iniciará suas atividades em 2026 com turmas do Middle School e High School. Os anfitriões são Mariana e Américo Buaiz Filho.
Pablo Marçal vem aí
Pablo Marçal, um dos maiores fenômenos empresariais do Brasil, é presença confirmada no Infinity Day. A imersão empresarial acontece no dia 11 de dezembro, no Espaço Patrick Ribeiro, e promete entregar estratégias práticas para um 2026 de alta performance. Os ingressos já estão disponíveis.
Natal
A boutique Caxuxa entra no clima natalino prepara um Coffee Break especial no dia 30 de outubro, das 10h às 19h. O evento promete um dia aconchegante, com café, delícias e as novidades da nova coleção, celebrando o espírito do Natal em grande estilo.
CAFÉ DE NEGÓCIOS
O 229º Café de Negócios da ASES destacou como a gestão de riscos psicossociais impacta diretamente a produtividade. Em palestra, Danielle Bernardi, gerente de Saúde Ocupacional da ArcelorMittal Tubarão, lembrou que cada dólar aplicado em saúde mental gera retorno de quatro em eficiência. Ela defendeu ambientes de trabalho psicologicamente seguros como estratégia essencial para empresas modernas. Para Leonelle Lamas, vice-presidente da ASES, encontros como este reforçam o protagonismo da entidade: “Nosso objetivo é conectar empresários a temas que transformam não apenas negócios, mas também vidas”. Na foto: Eula, Jaqueline Guerra, Leonelle Lamas, Valéria Valéria Aquino, Flávia Rapozo. Crédito: Edson Reis
Raigna Vasconcelos prestigiou o 28º Congresso Espirito-Santense de Ginecologia e Obstetrícia, coordenado pela médica Karin Rossi, na foto, presidente da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia do Estado.
ENCONTRO
A empresária do setor óprtico Isabela Heiderich recebeu convidados junto à designer de jóias Ane Zorzanelli em um evento intimista na Praia do Canto. Os presentes puderam conferir de perto as novidades da joalheira autoral de Ane, junto dos últimos lançamentos do segmento de óculos escuros e armações de grau. Um papo sobre visagismo, envolvendo formatos de rosto e tons de pele aliado aos modelos de óculos, deixou o evento ainda mais interessante. No clique de Diego Morales, Flavia Modenesi entre as anfitriãs. . Crédito: Diego Morales
