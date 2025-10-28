Luís Eduardo Barbosa inaugura nova clínica com festa em Vitória

collab

A empresária Rachel Pires, às frente da Nuvem Sublimação lança a Club Felines - uma collab exclusiva com a Confraria das Onças – nesta quarta-feira (29), na Nuvem Concept, na Praia do Canto. A nova coleção foi inspirada no grupo de 15 mulheres que se reúnem mensalmente - onde a imagem do felino sempre está presente, seja no vestuário e na decoração. A collab celebra o estilo, a força e a elegância das mulheres da confraria, que em 2025 completa 15 anos de existência. “A linha traz bolsas, necéssaires, cangas de praia, T-shirts, segunda pele e bolsas para vinhos, todas com estampas exclusivas inspiradas nas onças, simbolizando o espírito feminino e a união do grupo”, conta Rachel.