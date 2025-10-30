Arquitetos capixabas são premiados em concurso nacional em Ouro Preto

O Espírito Santo está no topo da arquitetura nacional. No último fim de semana, 16 escritórios capixabas foram premiados entre os 100 principais nomes do Brasil, na premiação revista Kaza Top100, realizada no resort Vila Galé Collection, em Ouro Preto (MG). A comitiva viajou a convite dos 10 lojistas que integram o programa Top Club Decor. Além dos escritórios, Sheila Basílio conquistou o primeiro lugar no concurso nacional Kaza Interiores, com direito a viagem a Milão, por meio do seu projeto Casa do Lago, realizado nas montanhas capixabas. Quem também subiu ao pódio foram Tatiana Coutinho e Roberta Vilela, que levaram o terceiro lugar nacional e viagem para Miami. Ambos os escritórios contarão ainda com publicações exclusivas na revista. Passaram por lá premiados como Cyane Zoboli, Daniela Andrade, Flávia e Letícia Abaurre, Italla Monti e Solana Marianelli, Matheus Stange, Lucio Rossi, Marcela Grasseli e Kassio Fontoura, Ximene Villar, dentre outros nomes de referência. Veja as fotos!

QUERIDAS DE RR

BAÍA DE VITÓRIA EM EXPOSIÇÃO

Com a curadoria de três profissionais do campo da arte, Napê Rocha, Clara Pignaton e Mara Pereira, e coordenação da arquiteta Angela Gomes, do Studio DAUS, a exposição “Baía de Vitória: Outras Margens Possíveis”, que ocupa o Armazém 5, no Centro de Vitória, será aberta nesta quinta-feira (30), às 19h. Além das obras de 15 artistas, o público também terá a oportunidade de conhecer o resultado de outras frentes do projeto “Baía de Vitória: Outras Margens Possíveis”: uma websérie que investiga as camadas de uso, transformação e pertencimento da baía ao longo das décadas, e trabalhos de estudantes de três escolas públicas - EEEFM dos Palmares (Serra), EEEFM Cristo Rei (Cariacica), EEEM Godofredo Schneider (Vila Velha) e EEEFM Maria Ortiz (Vitória).

Com quase uma década participando da Casacor Rio, Carla Buaiz retorna a Vitória carregando na bagagem o sucesso de suas coleções mais recentes na maior mostra décor das Américas. Na 34ª edição do evento, a designer capixaba ocupou Atelier Joalheria apresentou as icônicas coleções Pulsar, Vitraux, Insólito e Bee, a última muito requisitada pelo público visitante. O espaço da joalheria é assinado por Marcela Martins, uma arquiteta apaixonada por flores e coleções de arte e design, referências que foram levadas ao ambiente, onde se encontra elementos industriais e décor delicado. Para Carla, vivenciar a Casacor 2025 na joalheria foi um dos projetos mais assertivos na mostra carioca, já que se identificou muito com o espaço similar ao seu atelier da rua Aleixo Netto, na Praia do Canto.

COQUETEL

Posse Aurê Aguiar, Penha Lins, Ester Abreu e Ana Carolina Simas tomam posse nesta quinta-feira (30) na diretoria da Associação de Jornalistas e Escritoras do Brasil - Seção ES. A sessão solene será às 19h, na Assembléia Legislativa do ES.

Segredos de beleza A Dra. Ana Flávia Lemos vai revelar os segredos para ter uma pele impecável durante a primavera e o verão e o segredo, ela garante, está na hidratação. Vai ser nesta quinta-feira (30), no Restaurante Tomatto em bate-papo promovido pelo O Boticário que vai mostrar detalhes da nova linha Nativa SPA Orquídea Lumière, com ativo de quinoa e iluminador de longa duração.

Nova ala O Shopping Vitória inaugura nesta quinta-feira (30) a Ala Parque, um espaço moderno e integrado ao Parque Cultural Reserva Vitória. Com um investimento de R$ 20 milhões, a nova ala traz ao Espírito Santo marcas inéditas e experiências que reforçam o protagonismo do shopping no cenário regional. A Ala Parque ocupa uma área de 4.050 m² e abriga 16 lojas, sendo 14 novas marcas e duas que foram reposicionadas (Camicado e Visão Express). Das operações, nove lojas são exclusivas, reunindo um mix qualificado de grifes e marcas desejadas.

Nova marca A NV, marca homônima da Nati Vozza, é uma das grifes que chega à Ala Parque do Shopping Vitória. A inauguração será nesta quinta-feira (30), a partir das 17h, com RP de Kaiky Plaster.

Mulher 40+ Laura e Dora Daher convidam para um bate-papo sobre o bem estar da mulher 40+ com a nutricionista Luísa Abreu e a dermatologista Dra Thaís Gobbo, nesta quinta-feira (30), a partir das 16h. O encontro marcará ainda o lançamento da coleção Vermeil by Etre.