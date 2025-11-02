  • Renata Rasseli
    Colunista social

    A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

Galeria do ES celebra o centenário do capixaba Dionísio Del Santo

Vitória
Publicado em 02/11/2025 às 04h00
Obras de Dionísio Del Santo

Obras de Dionísio Del Santo. Crédito: Dionísio Del Santo / Divulgação

Inédita

A Galeria Matias Brotas dá início, em 6 de novembro, ao Circuito do Centenário de Dionísio Del Santo, um amplo programa de homenagens e reflexões em torno dos 100 anos de nascimento de um dos mais importantes artistas capixabas e referência nacional da arte moderna brasileira. A programação se abre com a exposição “Dionísio Del Santo: o construtivo ontem e hoje”, com curadoria de Felipe Scovino, reunindo obras inéditas de grandes nomes da arte brasileira e capixaba, entre eles Hélio Oiticica, Lygia Pape, Luiz Sacilotto, Paulo Vivacqua, José Bechara, Sandro Novaes e Rosana Paste. A mostra, que marca também os 20 anos de atuação da Matias Brotas, reafirma o compromisso da galeria com a valorização da arte e da história do Espírito Santo, projetando o legado de Dionísio Del Santo no cenário nacional e internacional. “Ao revisitar sua trajetória, a Matias Brotas reafirma o Espírito Santo como berço de artistas fundamentais para a história da arte brasileira, consolidando o nome de Dionísio Del Santo como um dos pilares da modernidade no país”, afirma Lara Brotas, sócia fundadora da galeria.

OUTUBRO ROSA

Dra Vitoria Sampaio, Dra Corina Moschen, Karina Machado, Fabiano Pereira, Dr Carlos Moschen

o Iate Clube do Espírito Santo recebeu, na última quarta-feira (29), o Encontro Eu e Elas – Edição Outubro Rosa, reafirmando seu compromisso com ações de conscientização e responsabilidade social. O evento reuniu mais de 150 mulheres no restaurante Aquamarine, em uma noite dedicada ao autocuidado, à informação e à valorização da saúde feminina. Na foto: Dra Vitoria Sampaio, Dra Corina Moschen, Karina Machado, Fabiano Pereira, Dr Carlos Moschen. Crédito: Divulgação

A jornalista Dani Carla e o empresário Dirceu Paigel. Tati Pezzin
jantar

A jornalista Dani Carla, apresentadora do Em Movimento da TV Gazeta, no Jantar Rosa promovido pelo empresário Dirceu Paigel, no Restaurante Camarada Camarão, no Shopping Vitória. O evento marcou o encerramento da oitava edição da exposição fotográfica “Você é Única”, que destacou a beleza e o empoderamento de mulheres que venceram o câncer de mama e estão no enfrentamento contra a doença. O momento celebrou o sucesso da exposição durante a campanha do Outubro Rosa. 

POSSE

Alessandra Peres, Aurê Aguiar, Antonio Lindenberg e Rita Peres

Alessandra Peres, Aurê Aguiar, Antonio Lindenberg e Rita Peres: na posse da diretoria da Associação de Jornalistas e Escritoras do Brasil - ES, na quinta-feira (30), na Assembleia Legislativa do Espírito Santo. Crédito: Divulgação

Inauguração

Com 500 m², estacionamento, a Casa Nossa Design, localizada no Parque Residencial Laranjeiras, será lançada com uma proposta que une móveis de alto padrão e design, como roupeiros, sofás, tapetes, quadros e adornos.  A RP da marca, Yonne Estrela e os sócios Abrão Soares, Bruno Samur e Matheus Augusto já confirmaram presença na inauguração na quarta-feira (05).

Premiação

A Grand Construtora levou o título de Melhor da Indústria da Construção no Anuário IEL 2025, que avaliou dados fechados de 2024. A empresa ainda conquistou 2º lugar como Melhor da Indústria Geral e 3º como Melhor Empresa Geral. Para fechar a noite de quinta-feira com chave de ouro, levou também o troféu de Melhor Construtora no Prêmio Mais Design 2025.

ALMOÇO

Luiz Matielo, Carlos, Lane Marianelli, Priscila Braun, Lucas Weber e Ricardo Maruishi

O empresário Carlos Marianelli recebeu convidados no Espaço Gourmet da Compose para mais um almoço especial que reuniu profissionais da arquitetura, decoração e design, na quinta-feira (30). O convidado Ricardo Maruishi, da Estação do Ar, apresentou a palestra “Climatização & Arquitetura: quando conforto encontra design!”, abordando tendências e soluções que unem tecnologia e estética em projetos contemporâneos. Na foto: Luiz Matielo, Carlos, Lane Marianelli, Priscila Braun, Lucas Weber e Ricardo Maruishi. Crédito: Cloves Louzada

