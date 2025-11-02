Galeria do ES celebra o centenário do capixaba Dionísio Del Santo

A Galeria Matias Brotas dá início, em 6 de novembro, ao Circuito do Centenário de Dionísio Del Santo, um amplo programa de homenagens e reflexões em torno dos 100 anos de nascimento de um dos mais importantes artistas capixabas e referência nacional da arte moderna brasileira. A programação se abre com a exposição “Dionísio Del Santo: o construtivo ontem e hoje”, com curadoria de Felipe Scovino, reunindo obras inéditas de grandes nomes da arte brasileira e capixaba, entre eles Hélio Oiticica, Lygia Pape, Luiz Sacilotto, Paulo Vivacqua, José Bechara, Sandro Novaes e Rosana Paste. A mostra, que marca também os 20 anos de atuação da Matias Brotas, reafirma o compromisso da galeria com a valorização da arte e da história do Espírito Santo, projetando o legado de Dionísio Del Santo no cenário nacional e internacional. “Ao revisitar sua trajetória, a Matias Brotas reafirma o Espírito Santo como berço de artistas fundamentais para a história da arte brasileira, consolidando o nome de Dionísio Del Santo como um dos pilares da modernidade no país”, afirma Lara Brotas, sócia fundadora da galeria.

A Galeria Matias Brotas dá início, em 6 de novembro, ao Circuito do Centenário de Dionísio Del Santo, um amplo programa de homenagens e reflexões em torno dos 100 anos de nascimento de um dos mais importantes artistas capixabas e referência nacional da arte moderna brasileira. A programação se abre com a exposição “Dionísio Del Santo: o construtivo ontem e hoje”, com curadoria de Felipe Scovino, reunindo obras inéditas de grandes nomes da arte brasileira e capixaba, entre eles Hélio Oiticica, Lygia Pape, Luiz Sacilotto, Paulo Vivacqua, José Bechara, Sandro Novaes e Rosana Paste. A mostra, que marca também os 20 anos de atuação da Matias Brotas, reafirma o compromisso da galeria com a valorização da arte e da história do Espírito Santo, projetando o legado de Dionísio Del Santo no cenário nacional e internacional. “Ao revisitar sua trajetória, a Matias Brotas reafirma o Espírito Santo como berço de artistas fundamentais para a história da arte brasileira, consolidando o nome de Dionísio Del Santo como um dos pilares da modernidade no país”, afirma Lara Brotas, sócia fundadora da galeria.