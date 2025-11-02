Galeria do ES celebra o centenário do capixaba Dionísio Del Santo

Obras de Dionísio Del Santo. Crédito: Dionísio Del Santo / Divulgação
Inédita
A Galeria Matias Brotas dá início, em 6 de novembro, ao Circuito do Centenário de Dionísio Del Santo, um amplo programa de homenagens e reflexões em torno dos 100 anos de nascimento de um dos mais importantes artistas capixabas e referência nacional da arte moderna brasileira. A programação se abre com a exposição “Dionísio Del Santo: o construtivo ontem e hoje”, com curadoria de Felipe Scovino, reunindo obras inéditas de grandes nomes da arte brasileira e capixaba, entre eles Hélio Oiticica, Lygia Pape, Luiz Sacilotto, Paulo Vivacqua, José Bechara, Sandro Novaes e Rosana Paste. A mostra, que marca também os 20 anos de atuação da Matias Brotas, reafirma o compromisso da galeria com a valorização da arte e da história do Espírito Santo, projetando o legado de Dionísio Del Santo no cenário nacional e internacional. “Ao revisitar sua trajetória, a Matias Brotas reafirma o Espírito Santo como berço de artistas fundamentais para a história da arte brasileira, consolidando o nome de Dionísio Del Santo como um dos pilares da modernidade no país”, afirma Lara Brotas, sócia fundadora da galeria.
OUTUBRO ROSA
o Iate Clube do Espírito Santo recebeu, na última quarta-feira (29), o Encontro Eu e Elas – Edição Outubro Rosa, reafirmando seu compromisso com ações de conscientização e responsabilidade social. O evento reuniu mais de 150 mulheres no restaurante Aquamarine, em uma noite dedicada ao autocuidado, à informação e à valorização da saúde feminina. Na foto: Dra Vitoria Sampaio, Dra Corina Moschen, Karina Machado, Fabiano Pereira, Dr Carlos Moschen. Crédito: Divulgação
A jornalista Dani Carla, apresentadora do Em Movimento da TV Gazeta, no Jantar Rosa promovido pelo empresário Dirceu Paigel, no Restaurante Camarada Camarão, no Shopping Vitória. O evento marcou o encerramento da oitava edição da exposição fotográfica “Você é Única”, que destacou a beleza e o empoderamento de mulheres que venceram o câncer de mama e estão no enfrentamento contra a doença. O momento celebrou o sucesso da exposição durante a campanha do Outubro Rosa.
POSSE
Alessandra Peres, Aurê Aguiar, Antonio Lindenberg e Rita Peres: na posse da diretoria da Associação de Jornalistas e Escritoras do Brasil - ES, na quinta-feira (30), na Assembleia Legislativa do Espírito Santo. Crédito: Divulgação
Inauguração
Com 500 m², estacionamento, a Casa Nossa Design, localizada no Parque Residencial Laranjeiras, será lançada com uma proposta que une móveis de alto padrão e design, como roupeiros, sofás, tapetes, quadros e adornos. A RP da marca, Yonne Estrela e os sócios Abrão Soares, Bruno Samur e Matheus Augusto já confirmaram presença na inauguração na quarta-feira (05).
Premiação
A Grand Construtora levou o título de Melhor da Indústria da Construção no Anuário IEL 2025, que avaliou dados fechados de 2024. A empresa ainda conquistou 2º lugar como Melhor da Indústria Geral e 3º como Melhor Empresa Geral. Para fechar a noite de quinta-feira com chave de ouro, levou também o troféu de Melhor Construtora no Prêmio Mais Design 2025.
ALMOÇO
O empresário Carlos Marianelli recebeu convidados no Espaço Gourmet da Compose para mais um almoço especial que reuniu profissionais da arquitetura, decoração e design, na quinta-feira (30). O convidado Ricardo Maruishi, da Estação do Ar, apresentou a palestra “Climatização & Arquitetura: quando conforto encontra design!”, abordando tendências e soluções que unem tecnologia e estética em projetos contemporâneos. Na foto: Luiz Matielo, Carlos, Lane Marianelli, Priscila Braun, Lucas Weber e Ricardo Maruishi. Crédito: Cloves Louzada
