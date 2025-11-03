Marcio Castello celebra 50 anos com festa surpresa e vitória do Flamengo

Fabiana Aurich, Arthur Aurich Castello e o aniversariante Márcio Castello: tarde de parabéns pra você! . Crédito: Cacá Lima
Marcio cinquentou!
Torcedor fanático do Flamengo, Marcio Castello Miguel cinquentou com festa surpresa e vitória do Flamengo sobre o Sport Recife, neste sábado (01)º, na Casa Mizzi Garden, em Vitória. A festa, organizada pela sua Fabiana Aurich, reuniu amigos torcedores do Fla e "infiltrados" com camisetas do Vasco. Léo Vieira comandou o samba e Lilian Lomeu fez um super set de axé depois do jogo. E o craque Zico mandou uma menagem de parabéns pra o aniversariante. Veja as fotos e vídeo de Cacá Lima.
JANTAR
Décio Chieppe, Francielly Ramos, Jorge Serôdio, da vinícola portuguesa Wine & Soul, e Eulália Chieppe: em noite de degustação de vinhos, na Gran Cave, em Vitória. Crédito: Divulgação
Parabéns pra você!
Patrick Ribeiro e Débora Veronez convidam para o aniversário de 10 anos do filho Benjamin, no domingo (09), no Espaço Patrick Ribeiro.
Sim-sim
Rita de Cássia Antunes Peres e Sérgio Mello Guimarães e Aurelice Aguiar Lindenberg e Café Lindenberg convidam para o casamento dos seus filhos Alessandra e Antônio Pedro. Será no dia 8 de novembro, no Le Buffet Lounge, em Vitória.
Sebastião Vigano Neto e Leonardo Bertuloso dão as boas vindas a Pedro Pagani, novo sócio do VNB Advogados.
INAUGURAÇÃO
Kaiky Plaster e Mariah Frizzera: na abertura da NV, no Shopping Vitória, na quinta-feira (30). Crédito: Divulgação
Família empresária
A FBN, maior organização de famílias empresárias do mundo, e ESLS Advogados convidam para o Encontro Regional FBN Vitória, com o tema "M&A sob a ótica da família empresária", dia 05 de novembro, às 16h30, no Sincades (Palácio do Café), com coordenação de Marianne Assbu. As advogadas Letícia Simonetti e Ester Santana recebem Renato Pretti e Alfredo Pretti para um bate-papo sobre a aquisição dos Laboratórios Pretti e Bioclínico pelo Fleury sob a ótica do empresário e da família.
Moda e luxo
Marluce Eiras e Danielle Coutinho recebem Carol Celico e Helena Barbero para um tal show sobre moda e mercado de luxo, nesta terça-feira (05), na Form, Praia do Canto.
Dra. Christina Drummond, ao lado do Dr. Suparuj Lueangarun, palestrante no KOREA Derma, em Seul, sobre tratamento de restauração capilar com Exossomas.
