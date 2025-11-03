  • Renata Rasseli
    Colunista social

    A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

Marcio Castello celebra 50 anos com festa surpresa e vitória do Flamengo

Vitória
Publicado em 03/11/2025 às 04h00
Fabiana Aurich, Arthur Aurich Castello e Márcio Castello

Fabiana Aurich, Arthur Aurich Castello e o aniversariante Márcio Castello: tarde de parabéns pra você! . Crédito: Cacá Lima

Marcio cinquentou!

Torcedor fanático do Flamengo, Marcio Castello Miguel cinquentou com festa surpresa e vitória do Flamengo sobre o Sport Recife, neste sábado (01)º, na Casa Mizzi Garden, em Vitória. A festa, organizada pela sua  Fabiana Aurich, reuniu amigos torcedores do Fla e "infiltrados" com camisetas do Vasco.  Léo Vieira comandou o samba e Lilian Lomeu fez um super set de axé depois do jogo. E o craque Zico mandou uma menagem de parabéns pra o aniversariante. Veja as fotos e vídeo de Cacá Lima.

JANTAR

Décio Chieppe, Francielly Ramos, Jorge Serôdio, da vinícola Wine & Soul, e Eulália Chieppe

Décio Chieppe, Francielly Ramos, Jorge Serôdio, da vinícola portuguesa Wine & Soul, e Eulália Chieppe: em noite de degustação de vinhos, na Gran Cave, em Vitória. Crédito: Divulgação

Parabéns pra você!

Patrick Ribeiro e Débora Veronez convidam para o aniversário de 10 anos do filho Benjamin, no domingo (09), no Espaço Patrick Ribeiro. 

Sim-sim

Rita de Cássia Antunes Peres e Sérgio Mello Guimarães e Aurelice Aguiar Lindenberg e Café Lindenberg convidam para o casamento dos seus filhos Alessandra e Antônio Pedro. Será no dia 8 de novembro, no Le Buffet Lounge, em Vitória. 

Sebastião Vigano Neto e Leonardo Bertuloso e Pedro Pagani. Divulgação
advocacia

Sebastião Vigano Neto e Leonardo Bertuloso dão as boas vindas a Pedro Pagani, novo sócio do VNB Advogados.

INAUGURAÇÃO

Kaiky Plaster e Mariah Frizzera

Kaiky Plaster e Mariah Frizzera: na abertura da NV, no Shopping Vitória, na quinta-feira (30). Crédito: Divulgação

Família empresária

A FBN, maior organização de famílias empresárias do mundo, e ESLS Advogados convidam para o Encontro Regional FBN Vitória, com o tema "M&A sob a ótica da família empresária", dia 05 de novembro, às 16h30, no Sincades (Palácio do Café), com coordenação de Marianne Assbu. As advogadas Letícia Simonetti e Ester Santana recebem Renato Pretti e Alfredo Pretti para um bate-papo sobre a aquisição dos Laboratórios Pretti e Bioclínico pelo Fleury sob a ótica do empresário e da família.

Moda e luxo

Marluce Eiras e Danielle Coutinho recebem  Carol Celico e Helena Barbero para um tal show sobre moda e mercado de luxo, nesta terça-feira (05), na Form, Praia do Canto. 

Dra. Christina Drummond e Dr. Suparuj Lueangarun. Divulgação
em Seul

Dra. Christina Drummond, ao lado do Dr. Suparuj Lueangarun, palestrante no KOREA Derma, em Seul, sobre tratamento de restauração capilar com Exossomas.

