Prêmio Marcas de Valor 2025 revela anfitriões e atração especial da noite

Vitória
Publicado em 04/11/2025 às 12h59
Vale Música

Vale Música. Crédito: Gabriel Lordêllo

A contagem regressiva começou para a 16ª edição do Prêmio Marcas de Valor, que será realizada no dia 13 de novembro, no Teatro Sesc Glória, em Vitória. O evento, exclusivo para convidados, celebra as marcas que se destacaram ao longo do ano pelo relacionamento com o público, propósito claro e serviços de excelência.

Neste ano, a cerimônia será conduzida pela jornalista Rafaela Marquezine, da TV Gazeta, ao lado do apresentador Will Loyola. A dupla comanda a noite de homenagens em que empresas e personalidades sobem ao palco para receber o reconhecimento.

A trilha sonora da premiação ficará por conta do projeto especial Vale Música, que promete emocionar o público com sua apresentação.

Além das marcas, o evento também celebra a terceira edição do Prêmio Capixaba de Valor, voltado a reconhecer nomes que atuam de forma inspiradora e impactante em diversas áreas da sociedade. São nove categorias: Ciência e Saúde, Cultura, Desenvolvimento do Espírito Santo, Educação, Esporte, Impacto Social, Inovação e Tecnologia, Meio Ambiente, Moda e Design, e Projeção Nacional.

Os homenageados foram escolhidos por meio de votação interna, com a participação de editores e colunistas de A Gazeta e da TV Gazeta da Rede Gazeta.

