Carol Celico e Helena Barbero apresentam talk de moda e luxo em Vitória

Helena Barbero, Marluci Eiras, Carol Celico, Dani Coutinho e Nathalia Martins: tarde de moda com luxo em Vix. Crédito: Camilla Baptistin
Moda e luxo
Duas celebridades do mundo da moda e do luxo desembarcaram nesta quarta-feira (05), em Vitória, para comandar um talk na Form Vix: a empresária da Niini, Carol Celico, e a fashion buyer Helena Barbero. Convidadas das empresárias Marluci Eiras e Dani Coutinho, as fashionistas falaram sobre as tendências da moda para 2026 e 2027 e foram unânimes em dizer que a moda brasileira é top mundial. Veja as fotos de Camilla Baptistin.
FESTA
O procurador-geral de Justiça do Espírito Santo, Francisco Martinez Berdeal, sua mulher, Luciana Berdeal, Mônica e Renan Chieppe: na noite do Prêmio Destaque Fetransportes. Crédito: Débora Benaim
Congresso
A promotora de Justiça Maria Clara Mendonça Perim participa, no final do mês, do Congresso de Processo Legislativo e Práticas da Advocacia, que será realizado no Tribunal de Contas do Espírito Santo, em Vitória, nos dias 27 e 28. O encontro vai debater diversos temas relacionados ao exercício da advocacia, entre eles advocacia e processo legislativo, Constituição, ODS e parlamentos, independência funcional do procurador legislativo e governabilidade e relações entre Poderes. Autoridades e nomes de destaque do mundo jurídico capixaba participam do congresso, entre eles o conselheiro presidente do TCE-ES, Domingos Taufner, o conselheiro diretor da Escola de Contas do TCE-ES, Rodrigo Chamoun, a presidente da OAB-ES, Érica Neves, e o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Marcelo Santos.
Brunch
O diretor executivo da Impacto Engenharia, Sandro Carlesso, promove, neste sábado (08), um brunch de lançamento para celebrar o início das vendas do Ilha Camburi, primeira fase da Cidade Camburi, empreendimento que promete movimentar o mercado com o conceito de uso misto, que integra residenciais, mall de conveniência e torre corporativa em um mesmo endereço.
Baile Charme
Verônica Lopes e Luiz Pereira estão a mil por hora com os preparativos da 2ª edição do Conexão Wakanda, em alusão ao Dia Nacional da Consciência Negra. Trata-se de uma celebração da cultura afro-brasileira promovida pela ONG Instituto Oportunidade Brasil (IOB). A programação, gratuita e aberta ao público, terá Baile Charme e bazar beneficente. O Conexão Wakanda acontecerá na noite de 14 de novembro, no Museu do Negro, no Centro de Vitória.
Lançamento
A concessionária Orvel Omoda, do Grupo Orletti promove o coquetel de lançamento dos dois novos SUVs híbridos: o Omoda 5 HEV, e o inédito Omoda 7 PHEV, neste sábado (08), a partir as 10h, na loja na Reta da Penha. O evento para clientes e a imprensa contará com um bate-papo com especialistas, música e programação para toda a família.
Liderança inclusiva
O IBEF-ES promove, no dia 26 de novembro, às 18h30, no auditório da Fecomércio, o encontro “Liderança Inclusiva: O Novo Valor Estratégico das Organizações”. O evento contará com a participação de Rodrigo Gama (ArcelorMittal), Marianna Laranjeira (Instituto Elas no ESG) e Flávia Coelho, especialista em diversidade e letramento organizacional. A diretora de Pessoas, Cultura e Diversidade do IBEF-ES, Gisélia Freitas, destaca que o objetivo é incentivar líderes a promover ambientes mais diversos, acolhedores e inovadores. Já Rodrigo Gama, que também é diretor de Estratégia Institucional do Instituto, reforça que a diversidade é, cada vez mais, um diferencial competitivo.
COQUETEL
Renata Bezerril, Zilda Helal, Adriana Martins e Rômulo Bezerril: no coquetel da Homelux para lançar nova vitrine, com projeto assinado pela arquiteta Zilda Helal e arte gráfica em clima primaveril de Taiza Ammar. Crédito: Mônica Zorzanelli
Marcela Souto e Taiza Ammar: no lançamento da Homelux para lançar a nova vitrine, projeto assinado pela arquiteta Zilda Helal com arte gráfica em clima primaveril de Taiza Ammar.
verão em forma com tecnologia ...
O verão está chegando e, com ele, a busca por mais disposição, saúde e autoestima. Quem quer conquistar tudo isso de forma rápida e segura tem um endereço certo: a SYNC Eletrofitness, na Praia do Canto. Pioneira no Espírito Santo e comandada pela fisioterapeuta Lilian Milene, a clínica é referência no método de eletroestimulação muscular (EMS) — um treino inteligente que ativa mais de 300 músculos em apenas 20 minutos. Com tecnologia de ponta e atendimento 100% personalizado, a SYNC oferece uma experiência única, que une eficiência, conforto e resultados reais.
... e resultados reais
Cada sessão equivale a mais de uma hora e meia de treino tradicional, mas com o diferencial de ser conduzida por fisioterapeutas, garantindo segurança e personalização total. “Nosso foco é entregar bem-estar de verdade. O verão é uma ótima oportunidade para as pessoas retomarem o autocuidado e descobrirem que é possível se sentir bem com o próprio corpo sem precisar de horas na academia”, comenta Lilian, fisioterapeuta e CEO da Sync Eletrofitness.
INAUGURAÇÃO
Bruno Samor, Tamires Samor e Laís de Sá e Ivan Lopes: opening de nova loja de mobiliário e decoração premium na Serra. Crédito: Arthur Louzada
