Carol Celico e Helena Barbero apresentam talk de moda e luxo em Vitória

Duas celebridades do mundo da moda e do luxo desembarcaram nesta quarta-feira (05), em Vitória, para comandar um talk na Form Vix: a empresária da Niini, Carol Celico, e a fashion buyer Helena Barbero. Convidadas das empresárias Marluci Eiras e Dani Coutinho, as fashionistas falaram sobre as tendências da moda para 2026 e 2027 e foram unânimes em dizer que a moda brasileira é top mundial. Veja as fotos de Camilla Baptistin.

FESTA

Congresso A promotora de Justiça Maria Clara Mendonça Perim participa, no final do mês, do Congresso de Processo Legislativo e Práticas da Advocacia, que será realizado no Tribunal de Contas do Espírito Santo, em Vitória, nos dias 27 e 28. O encontro vai debater diversos temas relacionados ao exercício da advocacia, entre eles advocacia e processo legislativo, Constituição, ODS e parlamentos, independência funcional do procurador legislativo e governabilidade e relações entre Poderes. Autoridades e nomes de destaque do mundo jurídico capixaba participam do congresso, entre eles o conselheiro presidente do TCE-ES, Domingos Taufner, o conselheiro diretor da Escola de Contas do TCE-ES, Rodrigo Chamoun, a presidente da OAB-ES, Érica Neves, e o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Marcelo Santos.

Brunch O diretor executivo da Impacto Engenharia, Sandro Carlesso, promove, neste sábado (08), um brunch de lançamento para celebrar o início das vendas do Ilha Camburi, primeira fase da Cidade Camburi, empreendimento que promete movimentar o mercado com o conceito de uso misto, que integra residenciais, mall de conveniência e torre corporativa em um mesmo endereço.

Baile Charme Verônica Lopes e Luiz Pereira estão a mil por hora com os preparativos da 2ª edição do Conexão Wakanda, em alusão ao Dia Nacional da Consciência Negra. Trata-se de uma celebração da cultura afro-brasileira promovida pela ONG Instituto Oportunidade Brasil (IOB). A programação, gratuita e aberta ao público, terá Baile Charme e bazar beneficente. O Conexão Wakanda acontecerá na noite de 14 de novembro, no Museu do Negro, no Centro de Vitória.

Lançamento A concessionária Orvel Omoda, do Grupo Orletti promove o coquetel de lançamento dos dois novos SUVs híbridos: o Omoda 5 HEV, e o inédito Omoda 7 PHEV, neste sábado (08), a partir as 10h, na loja na Reta da Penha. O evento para clientes e a imprensa contará com um bate-papo com especialistas, música e programação para toda a família.