Atitude Sustentável promove debate sobre descarbonização na Rede Gazeta; fotos

"Esse encontro integra a jornada ESG da Rede Gazeta e reitera o papel do Espírito Santo na agenda climática nacional e reforçamos nosso compromisso com o desenvolvimento do Espírito Santo. A descarbonização é um ponto central no debate sobre transição energética. É sobre repensar nosso modelo e construir uma economia mais verde para o ES e pra o Brasil"

Mariana Lindenberg, coordenadora da jornada ESG e gerente de Planejamento Comercial da Rede Gazeta