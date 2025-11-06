Atitude Sustentável promove debate sobre descarbonização na Rede Gazeta; fotos

Giliard Ferreira, Mariana Lindenberg, Daniela Abreu, Felipe Rigoni, Marcelo Saintive, Marcello Moraes e Neyval Costa Reis Júnior: no evento Atitude Sustentável da Rede Gazeta. Crédito: Arthur Louzada
A Rede Gazeta antecipou o debate da COP 30 e realizou na manhã desta quinta-feira (06), no auditório da empresa, em Vitóriao evento Atitude Sustentável com foco no tema da descarbonização e na construção de uma economia de baixo carbono no Estado.
O encontro reuniu especialistas, gestores públicos e representantes do setor produtivo, o painel vai mostrar como o Espírito Santo tem se destacado nacionalmente em investimentos voltados à redução das emissões de gases de efeito estufa. O evento é aberto ao público e com inscrições gratuitas e limitadas.
Participaramm do debate o secretário de Meio Ambiente, Felipe Rigoni; o diretor-presidente do Bandes, Marcelo Saintive; e o professor titular da Ufes e coordenador do Núcleo de Qualidade do Ar (NQualiAr), Neyval Costa Reis Junior. A mediação desta conversa foi comandada pela jornalista da TV Gazeta, Daniela Abreu.
"Esse encontro integra a jornada ESG da Rede Gazeta e reitera o papel do Espírito Santo na agenda climática nacional e reforçamos nosso compromisso com o desenvolvimento do Espírito Santo. A descarbonização é um ponto central no debate sobre transição energética. É sobre repensar nosso modelo e construir uma economia mais verde para o ES e pra o Brasil"
Mariana Lindenberg, coordenadora da jornada ESG e gerente de Planejamento Comercial da Rede Gazeta
Carol Lima, Bernardo Enne, Mariana Lindenberg e Giliard Ferreira. Crédito: Arthur Louzada
FINANCIAMENTO VERDE
Marcelo Saintive e Marcello Moraes. Crédito: Arthur Louzada
Um dos destaques do encontro foi o papel do financiamento público na aceleração da transição energética. Segundo Marcelo Saintive, o evento ocorre em um momento estratégico para o Estado e para o país, com a COP 30 projetando o Brasil no centro das discussões globais sobre clima e desenvolvimento. “A proximidade da COP 30 coloca o país no centro do debate global sobre clima e desenvolvimento, e nós, como Estado, temos a oportunidade de mostrar que é possível crescer reduzindo emissões e gerando valor para toda a sociedade. É nesse ambiente de convergência que surgem soluções reais, parcerias estratégicas e novos investimentos, e o Bandes tem um papel estruturante nessa direção”, afirma.
O diretor-presidente destaca ainda que o banco vem redirecionando seu portfólio para iniciativas de transição energética, infraestrutura verde e inovação, além de ampliar instrumentos como o Fundo de Descarbonização. “Nossa visão é simples e desafiadora: financiar, hoje, a economia de baixo carbono que irá garantir o bem-estar das próximas gerações. O Bandes está preparado para ser um aliado estratégico de quem quer transformar essa agenda em oportunidades concretas”, destacou.
Atitude Sustentável 2025
Este vídeo pode te interessar
A Gazeta integra oSaiba mais
Se você notou alguma informação incorreta em nosso conteúdo, clique no botão e nos avise, para que possamos corrigi-la o mais rápido o possível