Patrick Ribeiro e Débora Veronez celebram 10 anos de Benjamin em Vitória

Torcedor mirim do Flamengo, Benjamin celebrou 10 anos com festa temática neste domingo (09), no Espaço Patrick Ribeiro, em Vitória. Os anfitriões foram seus pais Débora Veronez e Patrick Ribeiro, quer receberam cerca de 200 amigos para cantar os parabéns para o filho. A festa contou com show da banda Geriatricus, grupo musical conhecido por sua estética e apresentação cômica, com integrantes caracterizados como "idosos" e muita habilidade musical. Veja quem passou por lá na galeria de Cacá Lima.

EM MANAUS

O advogado Luiz Cláudio Allemand participou como palestrante no 13º Encontro Nacional do Colégio de Ouvidores Judiciais, realizado em Manaus, Amazonas. Com a presença do Ministro Mauro Campbell e de vários Desembargadores Ouvidores dos Tribunais de Justiça, dos Tribunais Federais e Militar, sua apresentação abordou o tema "Reforma Tributária e o Direito Fundamental Econômico", na qual destacou a importância entre as mudanças estruturais do sistema tributário e a garantia dos direitos fundamentais previstos na Constituição. Após a palestra, Allemand recebeu um diploma de participação no evento do Desembargador Altair de Lemos (Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e presidente do Colégio Nacional de Ouvidores de Justiça – COJUD) e do Desembargador Abraham Peixoto Campos Filhos (Tribunal de Justiça do Amazonas e eleito para presidir o COJUD). Crédito: Chico Batata

O governador Renato Casagrande confirmou presença na festa da 16ª edição do Prêmio Marcas de Valor, nesta quinta-feira (13), no Teatro Sesc Glória . Realizado pela Rede Gazeta, o evento reconhece empresas que conquistaram a admiração dos capixabas por meio de propósito, relacionamento e entrega de excelência. A apresentação dos premiados ficará a cargo da jornalista Rafaela Marquezine, da TV Gazeta, e do comunicador Will Loyola.

TEATRO

Encerrado com chave de ouro a temporada teatral de 2025 de Vitória, da WB Produções, o espetáculo “O Figurante”, estrelado por Mateus Solano, foi um sucesso em Vitória, com todas as sessões esgotadas e direito a sessão extra no Teatro Universitário da Ufes. Em seu primeiro monólogo, o ator encantou o público com sua entrega cênica e domínio corporal, revelando, de perto, a potência de suas expressões e a sensibilidade com que dá vida aos “invisíveis” da sociedade. Na foto: o ator Mateus Solano e Bruna Dornellas. Crédito: Leo Gurgel

Obra-prima de Bach O maestro Sérgio Dias, referência nacional em performance histórica, estará à frente da orquestra A Trupe Barroca na execução de “A Paixão Segundo São João”, de Johann Sebastian Bach. Especialista em repertório barroco e com trajetória consolidada no Brasil e no exterior, o regente conduzirá a versão integral e historicamente orientada da obra, oferecendo ao público uma experiência musical fiel às práticas do século XVIII. Durante o evento, o público é encorajado a contribuir com o Santuário Basílica de Santo Antônio, por meio de doações voluntárias que poderão ser feitas via QR Code.

Lojinha da Marina O Boulevard Shopping Vila Velha vai receber doações para a nova edição da “Lojinha da Marina”, ação solidária do projeto “O Bem que Contagia”, idealizado pela ativista social Marina Cunico. As doações podem ser feitas entre os dias 10 de novembro e 10 de dezembro, das 10 às 22 horas, no SAC do shopping. Todos os itens arrecadados serão disponibilizados em uma ação especial que vai acontecer entre os dias 12 e 14 de dezembro, quando cerca de 1.500 crianças e adolescentes, de 6 a 17 anos, atendidos pelo Instituto Estrelar, vão vivenciar uma experiência única: realizar sua primeira compra dentro de um shopping.

Viva Barro Vermelho O Parque Pianista Manolo Cabral vira palco de cultura essa semana. A Noite Cultural do dia 14 traz Marcelo Ribeiro e Banda B, o espetáculo "Minha Mãe é a Peça" com Abel Santana e a Orquestra Dedilharcos. É sexta-feira a partir das 17h. E sábado tem Crianças no Parque, com muitas brincadeiras para os pequenos de todas as idades. O final de semana em comunidade é gratuito e faz parte do Viva Barro Vermelho, uma celebração da identidade cultural da região, promovida pela Associação de Moradores dos bairros Barro Vermelho e Santa Luíza. Imperdível!