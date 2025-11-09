Antonio Lindenberg e Alessandra Peres Guimarães dizem sim-sim em Vitória

Alessandra Peres e Antonio Lindenberg celebraram casamento neste sábado (08), no Le Buffet Lounge, em Vitória. Crédito: Mônica Zorzanelli
Sob as bênçãos do Padre Reuber Côgo Daltio e dos pais Rita de Cássia Peres e Sérgio Mello Guimarães e Café Lindenberg e Aurelice Aguiar Lindenberg, Alessandra Peres Guimarães e Antonio Pedro Lindenberg disseram sim-sim neste sábado (08), no Le Buffet Lounge, em Vitória.
Numa cerimônia emocionante, o cortejo foi aberto com "Devaneio", de Cariê Lindenberg, avô do noivo. Os irmãos de Antonio, Nando e Carol, e a prima da noiva, Stephany, participaram da celebração com discursos de amor e generosidade ao novo casal.
Após o rito, os noivos receberam os familiares e amigos, entre eles colegas da Rede Gazeta, na pista ao som do DJ De Prá e de Marcelo Ribeiro e banda B. A decoração, belíssima, foi assinada pela Conceito. A produção ficou a cargo de Stella Miranda. Veja as fotos de Mônica Zorzanelli.
Alessandra Peres e Antonio Pedro Lindenberg e pais e padrinhos. Crédito: Mônica Zorzanelli
Mariana Lindenberg, Chico Durão, Letícia Lindenberg. Crédito: Mônica Zorzanelli
Rodrigo Farina e Carol Lindenberg, Aurelice Aguiar Lindenberg e Nando Lindenberg. Crédito: Mônica Zorzanelli
Tati, Cristiano Antonio e Eduardo Lindenberg. Crédito: Mônica Zorzanelli
Giovanna Destri e Café Lindenberg . Crédito: Mônica Zorzanelli
Tania Paste, Josiane Dalvi, Ada Mota e Dê Perim. Crédito: Mônica Zorzanelli
Ada Mota, Tereza Scardua e Wendy Verjovsky. Crédito: Mônica Zorzanelli
Luciane Ventura e Mauro Albuquerque, Paulo Greca e Andrea Godoy. . Crédito: Mônica Zorzanelli
Leticia e Beatriz Lindenberg. Crédito: Mônica Zorzanelli
Terezinha Bertollo e Abdo Chequer. Crédito: Mônica Zorzanelli
Kaumer Chieppe e Maria Luiza Fontenelle. Crédito: Mônica Zorzanelli
Adriana e Wilson Calmon. Crédito: Mônica Zorzanelli
Renata Cola e João Carlos Siqueira. Crédito: Mônica Zorzanelli
Claudio Farina e Mariana . Crédito: Mônica Zorzanelli
Mariana Buaiz e Maria Luiza Fontenelle. Crédito: Mônica Zorzanelli
Marcello Moraes e Leila Marchesi. Crédito: Mônica Zorzanelli
André Hees e Renata Rasseli. Crédito: Mônica Zorzanelli
Gabriel Moura, Bruna Moura e os filhos Luca e Melina. Crédito: Mônica Zorzanelli
Casamento de Antonio e Alessandra
