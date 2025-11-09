  • Renata Rasseli
Antonio Lindenberg e Alessandra Peres Guimarães dizem sim-sim em Vitória

Vitória
Publicado em 09/11/2025 às 08h46
Alessandra Peres e Antonio Lindenberg

Alessandra Peres e Antonio Lindenberg celebraram casamento neste sábado (08), no Le Buffet Lounge, em Vitória. Crédito: Mônica Zorzanelli

Sob as bênçãos do Padre Reuber Côgo Daltio e dos pais Rita de Cássia Peres e Sérgio Mello Guimarães e Café Lindenberg e Aurelice Aguiar Lindenberg, Alessandra Peres Guimarães e Antonio Pedro Lindenberg disseram sim-sim neste sábado (08), no Le Buffet Lounge, em Vitória. 

Numa cerimônia emocionante, o cortejo foi aberto com "Devaneio", de Cariê Lindenberg, avô do noivo. Os irmãos de Antonio, Nando e Carol, e a prima da noiva, Stephany, participaram da celebração com discursos de amor e generosidade ao novo casal. 

Após o rito, os noivos receberam os familiares e amigos, entre eles colegas da Rede Gazeta, na pista ao som do DJ De Prá e de Marcelo Ribeiro e banda B. A decoração, belíssima, foi assinada pela Conceito. A produção ficou a cargo de Stella Miranda. Veja as fotos de Mônica Zorzanelli. 

Alessandra Peres e Antonio Pedro Lindenberg

Alessandra Peres e Antonio Pedro Lindenberg e pais e padrinhos. Crédito: Mônica Zorzanelli

Mariana Lindenberg, Chico Durão, Letícia Lindenberg

Mariana Lindenberg, Chico Durão, Letícia Lindenberg. Crédito: Mônica Zorzanelli

Rodrigo Farina e Carol Lindenberg, Aurelice Aguiar Lindenberg e Carlos Fernando

Rodrigo Farina e Carol Lindenberg, Aurelice Aguiar Lindenberg e Nando Lindenberg. Crédito: Mônica Zorzanelli

Tati, Cristiano e Eduardo Lindenberg

Tati, Cristiano Antonio e Eduardo Lindenberg. Crédito: Mônica Zorzanelli

Giovanna Destri e Café Lindenberg

Giovanna Destri e Café Lindenberg . Crédito: Mônica Zorzanelli

Tania Paste, Josiane Dalvi, Ada Mota e Dê Perim

Tania Paste, Josiane Dalvi, Ada Mota e Dê Perim. Crédito: Mônica Zorzanelli

Ada Mota, Tereza Scardua e Wendy Verjovsky

Ada Mota, Tereza Scardua e Wendy Verjovsky. Crédito: Mônica Zorzanelli

Luciane Ventura e Mauro Albuquerque, Paulo Greca e Andrea Godoy.

Luciane Ventura e Mauro Albuquerque, Paulo Greca e Andrea Godoy. . Crédito: Mônica Zorzanelli

Leticia e Beatriz Lindenberg

Leticia e Beatriz Lindenberg. Crédito: Mônica Zorzanelli

Terezinha Bertollo e Abdo Chequer

Terezinha Bertollo e Abdo Chequer. Crédito: Mônica Zorzanelli

Kaumer Chieppe e Maria Luiza Fontenelle

Kaumer Chieppe e Maria Luiza Fontenelle. Crédito: Mônica Zorzanelli

Adriana e Wilson Calmon

Adriana e Wilson Calmon. Crédito: Mônica Zorzanelli

Renata Cola e João Carlos Siqueira

Renata Cola e João Carlos Siqueira. Crédito: Mônica Zorzanelli

Claudio Farina e Mariana

Claudio Farina e Mariana . Crédito: Mônica Zorzanelli

Mariana Lindenberg e Maria Luiza Fontenelle

Mariana Buaiz e Maria Luiza Fontenelle. Crédito: Mônica Zorzanelli

Marcello Moraes e Leila Marchesi

Marcello Moraes e Leila Marchesi. Crédito: Mônica Zorzanelli

André Hees e Renata Rasseli

André Hees e Renata Rasseli. Crédito: Mônica Zorzanelli

Gabriel Moura, Bruna Moura e os filhos Luca e Melina

Gabriel Moura, Bruna Moura e os filhos Luca e Melina. Crédito: Mônica Zorzanelli

Casamento de Antonio e Alessandra

Alessandra Peres e Antonio Pedro Lindenberg
Alessandra Peres e Antonio Pedro Lindenberg. Mônica Zorzanelli
Casamento de Ale e Antonio
Casamento de Ale e Antonio. Mônica Zorzanelli
Beth Dalcolmo e Renata Rasseli
Beth Dalcolmo e Renata Rasseli. Mônica Zorzanelli
Angelo Alves e Josiane Dalvi
Angelo Alves e Josiane Dalvi. Mônica Zorzanelli
Padre Reuber Cogo Daltio
Padre Reuber Cogo Daltio. Mônica Zorzanelli
A noiva Alessandra Peres e o pai Sérgio Mello Guimarães
A noiva Alessandra Peres e o pai Sérgio Mello Guimarães. Mônica Zorzanelli
Alessandra Peres e Antonio Lindenberg, Giovanna e André Rosa
Alessandra Peres e Antonio Lindenberg, Giovanna e André Rosa. Mônica Zorzanelli
Beth Dalcolmo, Neila Nara Neiva e Renata Rasseli
Beth Dalcolmo, Neila Nara Neiva e Renata Rasseli. Mônica Zorzanelli
Alessandra Peres e Antonio Pedro Lindenberg
Alessandra Peres e Antonio Pedro Lindenberg. Mônica Zorzanelli
André Hees, Renata Rasseli e Sérgio Lugon
André Hees, Renata Rasseli e Sérgio Lugon. Mônica Zorzanelli
Paulo Paste, Angelo Alves e André Curry
Paulo Paste, Angelo Alves e André Curry. Mônica Zorzanelli
Fabio e Letícia Ruschi
Fabio e Letícia Ruschi. Mônica Zorzanelli
Os noivos Alessandra Peres e Antonio Lindenberg com Stella Miranda
Os noivos Alessandra Peres e Antonio Lindenberg com Stella Miranda. Mônica Zorzanelli
Rita Garajau
Rita Garajau. Mônica Zorzanelli
Aurelice e Antonio Lindenberg
Aurelice e Antonio Lindenberg. Mônica Zorzanelli
Rodrigo Farina e Carol Lindenberg
Rodrigo Farina e Carol Lindenberg. Mônica Zorzanelli
Leticia Lindenberg e o neto Cristiano
Leticia Lindenberg e o neto Cristiano Antonio. Mônica Zorzanelli
Helder Luciano Oliveira e esposa
Helder Luciano Oliveira e esposa. Mônica Zorzanelli
Casamento de Antonio Lindenberg e Alessandra Peres Guimarães
Casamento de Antonio Lindenberg e Alessandra Peres Guimarães. Mônica Zorzanelli
Casamento Antonio Lindenberg e Alessandra Peres Guimarães
Casamento Antonio Lindenberg e Alessandra Peres Guimarães. Mônica Zorzanelli
Casamento Antonio Lindenberg e Alessandra Peres Guimarães
Casamento Antonio Lindenberg e Alessandra Peres Guimarães. Mônica Zorzanelli
Casamento Antonio Lindenberg e Alessandra Peres Guimarães
Casamento Antonio Lindenberg e Alessandra Peres Guimarães. Mônica Zorzanelli
Casamento Antonio Lindenberg e Alessandra Peres Guimarães
Casamento Antonio Lindenberg e Alessandra Peres Guimarães. Mônica Zorzanelli
Casamento Antonio Lindenberg e Alessandra Peres Guimarães
Casamento Antonio Lindenberg e Alessandra Peres Guimarães. Mônica Zorzanelli
Casamento Antonio Lindenberg e Alessandra Peres Guimarães
Mariana Lindenberg e o sobrinho Cristiano Antonio. Mônica Zorzanelli
