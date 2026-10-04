Votação na Embaixada do Brasil em Berlim tem fila até para coxinha

BERLIM - Com cerca de 10 mil brasileiros aptos a votar e recebendo outros 5.000 registrados em Hamburgo, Berlim colecionava filas em frente à Embaixada do Brasil por volta das 13h locais (9h de Brasília) neste domingo (4).
O tempo de espera para apertar o botão das urnas eletrônicas era estimado em cerca de duas horas. Havia fila também para comprar coxinha, cerca de 15 minutos.
"A gente vai almoçar aqui na fila e tomar uma cerveja. Coxinha fria, para mim, tá tranquilo", brincou Gabriel Arake, engenheiro que trabalha com estruturas de madeira. Diversos ambulantes se instalaram no local, com produtos típicos do Brasil, como salgadinhos, cocadas, bolo de fubá e guaraná.
Apesar da espera, o ambiente estava mais para um encontro da comunidade brasileira na capital alemã. Até um músico se apresentava tocando músicas de Alceu Valença.
"Acho que a maioria das pessoas aqui vai votar no PT, né? Berlim é uma cidade bem de esquerda", declarou Arake, que levava amarrado nas costas uma toalha com o rosto de Luiz Inácio Lula da Silva.
A percepção de Arake, além de fazer referência à recente eleição para prefeito da cidade-estado, vencida pelo partido A Esquerda, se confirmava pelo alto número de camisas vermelhas e até alguns bonés do MST, facilmente identificáveis na aglomeração.
"O Brasil de qualquer forma é maior do que um partido. Eu acho que seria muito melhor com o PT, mas o país vai continuar indo para frente também se for com qualquer outro candidato", afirmou o engenheiro.
Acompanhando a filha em outra das 14 filas instaladas pela embaixada para o pleito, que no exterior só permite votos para presidente, Adriano Maia parecia menos otimista com o futuro.
Acompanhando a filha em outra das 14 filas instaladas pela embaixada para o pleito, que no exterior só permite votos para presidente, Adriano Maia parecia menos otimista com o futuro.
"Sinceramente, não tenho esperanças de que isso vá mudar alguma coisa no resultado. É muito polarizado no Brasil. Se você vota fora do Lula ou do Bolsonaro, parece que o seu voto não tem muita importância. Mesmo assim, estamos aqui", declarou Maia, que trabalha na área financeira de uma empresa alemã.
Segundo a embaixada, 41.551 brasileiros estão registrados como eleitores no país. Além de Berlim, os consulados de Colônia e Munique também estão servindo como locais de votação. Quem estiver na fila às 17h locais, horário de fechamento das urnas, receberá uma senha para poder exercer seu direito de votar.