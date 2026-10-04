Votação na Embaixada do Brasil em Berlim tem fila até para coxinha





A percepção de Arake, além de fazer referência à recente eleição para prefeito da cidade-estado, vencida pelo partido A Esquerda, se confirmava pelo alto número de camisas vermelhas e até alguns bonés do MST, facilmente identificáveis na aglomeração.





"O Brasil de qualquer forma é maior do que um partido. Eu acho que seria muito melhor com o PT, mas o país vai continuar indo para frente também se for com qualquer outro candidato", afirmou o engenheiro.





Acompanhando a filha em outra das 14 filas instaladas pela embaixada para o pleito, que no exterior só permite votos para presidente, Adriano Maia parecia menos otimista com o futuro.





Acompanhando a filha em outra das 14 filas instaladas pela embaixada para o pleito, que no exterior só permite votos para presidente, Adriano Maia parecia menos otimista com o futuro.





"Sinceramente, não tenho esperanças de que isso vá mudar alguma coisa no resultado. É muito polarizado no Brasil. Se você vota fora do Lula ou do Bolsonaro, parece que o seu voto não tem muita importância. Mesmo assim, estamos aqui", declarou Maia, que trabalha na área financeira de uma empresa alemã.





Segundo a embaixada, 41.551 brasileiros estão registrados como eleitores no país. Além de Berlim, os consulados de Colônia e Munique também estão servindo como locais de votação. Quem estiver na fila às 17h locais, horário de fechamento das urnas, receberá uma senha para poder exercer seu direito de votar.





"Acho que a maioria das pessoas aqui vai votar no PT, né? Berlim é uma cidade bem de esquerda", declarou Arake, que levava amarrado nas costas uma toalha com o rosto de Luiz Inácio Lula da Silva.