Lula lidera no exterior em Milão, Berlim e China; Flávio fica em segundo



O presidente, que busca o quarto mandato, obteve 50,16% dos votos válidos em Milão, 62% na China e 83,01% em Berlim; o senador teve 40,6%, cerca de 23% e 9,7%, respectivamente. O país tem 158,7 milhões de eleitores aptos, e um eventual segundo turno está marcado para 25 de outubro. MILÃO, BERLIM, ALEMANHA E PEQUIM, CHINA - Lula (PT) venceu em Milão, na China continental e em Berlim, e Flávio Bolsonaro (PL) ficou em segundo na votação de brasileiros no exterior, neste domingo (4), primeiro turno da eleição presidencial.

Lula recebe 50,16% dos votos válidos e ganha em Milão; Flávio recebe 40,6%

O presidente Lula obteve 50,16% dos votos válidos e ficou em primeiro lugar em Milão, maior colégio eleitoral da Itália, no primeiro turno da eleição realizada neste domingo (4). Segundo resultados compilados no local de votação, com base nos boletins impressos das urnas, o senador Flávio Bolsonaro recebeu 40,6% e ficou em segundo. Em terceiro, Augusto Cury (Avante) teve 3,28%.

Há quatro anos, o petista também ficou em primeiro, com percentual semelhante, de 50,18%. No total, foram 7.163 votos válidos em Milão, quase 1.000 a mais do que o primeiro turno de 2022.

Votação aconteceu em outros países Fernando Frazão/Agência Brasil

Milão tem 24,6 mil eleitores aptos a votar. Outros 14 mil brasileiros puderam votar em Roma neste domingo

Lula vence na China continental com 62% dos votos

O presidente e candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teve a maioria dos votos válidos na China continental, que fechou as urnas às 17h deste domingo (4) no horário local, 6h no horário de Brasília.

O presidente acumulou 268 votos, o que corresponde a 62% do número total registrado no país. Já o candidato Flávio Bolsonaro (PL) terminou o dia com 98 votos, relativo a cerca de 23%.

Os eleitores participaram da votação em Cantão, Pequim e Xangai. No total, 432 pessoas registraram seus votos, enquanto 1500 eleitores estavam aptos a votar nas três seções. A taxa de abstenção foi de 71%.

Lula alcança 83% dos votos válidos em Berlim

O presidente Lula (PT) teve forte votação na seção eleitoral de Berlim. Dos 6.099 votos válidos depositados nas 14 urnas instaladas na Embaixada do Brasil na capital alemã, neste domingo (4), o petista alcançou 5.068, ou 83,01% do total.

Os números foram contabilizados pela reportagem a partir dos boletins de votação afixados em uma parede de vidro da representação diplomática nacional. O segundo mais votado foi o senador Flávio Bolsonaro (PL), que obteve 592 votos, ou 9,7% do total.

O resultado foi comemorado por um pequeno grupo de brasileiros que aguardavam a publicação da votação, com gritos de "Lula Lá" e cânticos relacionados ao partido. Pouco mais de 10.000 eleitores estavam registrados para votar em Berlim, que congregou também a seção de Hamburgo.

Também houve votação nos consulados de Colônia e Munique.

Segundo o embaixador Rodrigo Baena Soares, a votação transcorreu com tranquilidade neste domingo (4). "Não houve nenhum inconveniente. Acho que estava tudo bem organizado. Claro, há picos em determinados horários, mas tudo saiu dentro da normalidade", declarou o diplomata.