AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Feminicídio

Homem é preso após matar a esposa e atirar na cabeça da sogra em Itaguaçu

Fabrícia Hell Lickteneld, de 33 anos, morreu após ser baleada; marido também atirou contra a própria cabeça e foi levado para o hospital

Publicado em 24 de Setembro de 2026 às 11:06

Adrielle Mariana

Adrielle Mariana

Publicado em 

24 set 2026 às 11:06
Crime aconteceu no bairro Beira Rio, em Itaguaçu
Fabrícia Hell Lickteneld, de 33 anos, foi morta a tiros pelo marido, Carlos Roberto Lickteneld, de 36 anos Acervo familiar | Montagem A Gazeta

Um homem de 36 anos matou a própria esposa e atirou contra a sogra na noite desta quarta-feira (23), no bairro Beira Rio, em Itaguaçu, no Noroeste do Espírito Santo. Fabrícia Hell Lickteneld, de 33 anos, foi atingida por um disparo na cabeça e morreu durante os primeiros socorros. A mãe dela, de 58 anos, também foi baleada na cabeça e foi levada para o Hospital Estadual Sílvio Avidos, em Colatina.


Segundo a Polícia Militar, o suspeito, identificado como Carlos Roberto Lickteneld, também foi encontrado ferido na cabeça, a cerca de 50 metros das duas mulheres. Ao lado dele havia um revólver calibre .38, com três cápsulas deflagradas e três munições intactas, além de um canivete. Ele foi socorrido para o Hospital Estadual Sílvio Avidos sob escolta policial.


Ainda de acordo com a PM, antes dos disparos o homem enviou uma mensagem para a filha, de 15 anos, informando que havia matado a esposa. Depois, ligou para um primo, que foi até a residência. O familiar contou aos policiais que encontrou Carlos tentando se ferir com um canivete. Durante a conversa, o homem teria atirado contra a própria cabeça.


O filho do casal, de 5 anos, também estava na residência e foi retirada do local pelo familiar. 


Polícia Civil informou que Carlos foi autuado em flagrante por feminicídio e tentativa de homicídio qualificado. Ele será encaminhado ao sistema prisional após receber alta médica.


O corpo de Fabrícia foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Colatina, para necropsia e posterior liberação aos familiares.

Veja Também 

Violência contra a mulher, feminicídio

Novas leis para um antigo problema: como enfrentar o feminicídio e os homicídios de mulheres?

Suspeito refez piso de casa para esconder corpo da companheira no Sul do ES

Homicídios de mulheres e feminicídios, por que é preciso entender a diferença

Vítimas invisíveis do feminicídio

Os órfãos do feminicídio e a reparação tardia do Estado

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Feminicídio Região Noroeste do ES Polícia Militar Polícia Civil Itaguaçu
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festival gratuito reúne carros antigos e shows de rock neste sábado (28) na Serra
Imagem de destaque
Quer se conectar com Oxum? Conheça rituais associados à orixá do amor e da prosperidade
Circuito de slams em Vitória aborda abuso infantil, violência e outros temas sociais
Circuito de slams aborda direitos humanos em batalhas de poesia em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados