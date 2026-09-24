Homem é preso após matar a esposa e atirar na cabeça da sogra em Itaguaçu

Um homem de 36 anos matou a própria esposa e atirou contra a sogra na noite desta quarta-feira (23), no bairro Beira Rio, em Itaguaçu, no Noroeste do Espírito Santo. Fabrícia Hell Lickteneld, de 33 anos, foi atingida por um disparo na cabeça e morreu durante os primeiros socorros. A mãe dela, de 58 anos, também foi baleada na cabeça e foi levada para o Hospital Estadual Sílvio Avidos, em Colatina.





Segundo a Polícia Militar, o suspeito, identificado como Carlos Roberto Lickteneld, também foi encontrado ferido na cabeça, a cerca de 50 metros das duas mulheres. Ao lado dele havia um revólver calibre .38, com três cápsulas deflagradas e três munições intactas, além de um canivete. Ele foi socorrido para o Hospital Estadual Sílvio Avidos sob escolta policial.





Ainda de acordo com a PM, antes dos disparos o homem enviou uma mensagem para a filha, de 15 anos, informando que havia matado a esposa. Depois, ligou para um primo, que foi até a residência. O familiar contou aos policiais que encontrou Carlos tentando se ferir com um canivete. Durante a conversa, o homem teria atirado contra a própria cabeça.





O filho do casal, de 5 anos, também estava na residência e foi retirada do local pelo familiar.





A Polícia Civil informou que Carlos foi autuado em flagrante por feminicídio e tentativa de homicídio qualificado. Ele será encaminhado ao sistema prisional após receber alta médica.





O corpo de Fabrícia foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Colatina, para necropsia e posterior liberação aos familiares.