Esposa leva marido baleado a quartel e ele acaba preso no ES

Um homem baleado foi levado pela esposa ao quartel do Corpo de Bombeiros de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, no bairro Carlos Germano Naumann, e acabou preso na noite de domingo (27). Ele está sendo atendido no Hospital Sílvio Avidos, mas será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) após receber alta médica.





Segundo a Polícia Militar, equipes em patrulhamento receberam a informação de que disparos de arma de fogo foram efetuados no bairro Ayrton Senna. Durante o deslocamento, os militares souberam que um dos envolvidos havia sido levado pela esposa ao quartel dos bombeiros.





À PM, a mulher relatou que o marido pediu socorro após ser baleado e que, no trajeto, solicitou que guardasse um objeto na bolsa. Ao verificar o conteúdo, os policiais encontraram a pistola calibre 9 mm com 15 munições intactas.





O homem foi socorrido e levado ao Hospital Sílvio Avidos. A Polícia Civil informou que ele foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e será encaminhado ao CDP assim que encerrar o atendimento médico.