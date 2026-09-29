Entenda como projeto arquivado e postagens nas redes alimentaram desinformação religiosa

Durante um compromisso de campanha em São Paulo nesta segunda-feira (28), Flávio Bolsonaro agradeceu à Conferência Nacional de Bispos do Brasil (CNBB) por “confirmar” que a polêmica relacionada à Nossa Senhora Aparecida “é uma grande fake news”. Um dia antes, no domingo, o candidato afirmou que o PT “estava havia alguns dias tentando levantar essa fake news e conseguiu com a ajuda de gente de dentro da CNBB”.





Os fatos mais recentes ilustram apenas uma parte da polêmica. A situação começou ainda no dia 24 de setembro, quando um comentário da jornalista Maria Cristina Fernandes no programa “Em Pauta”, da GloboNews, repercutiu nas redes sociais. Ela afirmou que havia um grupo de evangélicos se mobilizando após um projeto de lei que visaria rebaixar o título de Nossa Senhora Aparecida como padroeira do Brasil. Após a fala, diversos internautas comentaram o assunto, e o próprio Flávio Bolsonaro se pronunciou, afirmando que tal projeto não existia. Mais tarde, a GloboNews se retratou com um pedido de desculpas pela afirmação.A CNBB, contudo, não desmentiu a afirmação da jornalista.





A atribuição de uma ameaça de Flávio à Igreja Católica já vinha sendo alimentada há mais tempo. No dia 23 de agosto de 2026, Flávio Bolsonaro se pronunciou em um vídeo publicado nas redes sociais após sua ausência no debate promovido pela Band no dia 22, no qual disse: “Eu quero debater com quem não acredita em Deus. Porque, quando eu for presidente, um dos meus primeiros atos será decretar que o Brasil é do Senhor Jesus Cristo”.





A fala de Flávio gerou debates nas redes e chegou até o programa “Em Pauta” do dia 24 de setembro. Ela foi associada ao Projeto de Lei 2.623/2007, do então deputado federal Professor Victório Galli, que propunha substituir a expressão “padroeira do Brasil” por “padroeira dos brasileiros católicos apostólicos romanos”.





Na sexta-feira (25), o ministro André Mendonça, vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), determinou que as plataformas online retirassem do ar as publicações que continuassem a associar Flávio ou sua família à retirada do título de Nossa Senhora Aparecida. No domingo (27), o ministro Flávio Dino derrubou a decisão de Mendonça.





No mesmo dia, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil divulgou uma nota de esclarecimento e afirmou que “não produziu, autorizou ou participou da elaboração ou divulgação de informações falsas relacionadas ao atual processo eleitoral”. Além disso, disse que “não integra qualquer estrutura político-partidária, de partido ou candidatura”.





Para a pesquisadora em Comunicação, Religiões e Política e editora-geral do Coletivo Bereia, Magali Cunha, o que está acontecendo nas eleições de 2026 é inusitado, pois envolve Nossa Senhora Aparecida, símbolo máximo do catolicismo no Brasil.





“Essa discussão nas redes, dizendo que a afirmação de Flávio em relação a Jesus representa um projeto de destruição da força católica no país, é uma versão dessa disputa identificada na Câmara Federal transbordando para a campanha eleitoral”, destaca.