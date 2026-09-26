"Dilma Bolada" começou com fake news sobre N. S. Aparecida, indica monitor da campanha de Flávio

Catorze minutos depois, o usuário @CarlosPortoRJ escreveu: "Eu custei a acreditar que Flávio Bolsonaro vai tirar Nossa senhora aparecida como padroeira do Brasil. Mas acabou de sair na GloboNews essa notícia. Isso é algo tão grave e sem precedentes. É o maior ataque aos católicos do Brasil". O post teve mais de 2,4 milhões de visualizações.