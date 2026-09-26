Como driblar as distrações para aprender mais em sala de aula e em casa

Psicóloga educacional do Senac Espírito Santo, Alice Barcellos destaca que, para trabalhar o foco do aluno, é preciso desenvolver algumas estratégias a fim de gerenciar os estímulos. Entretanto, reforça, a concentração também é uma habilidade.





“E assim como muitas outras, não é algo que simplesmente o aluno tem ou não. A concentração pode ser desenvolvida. Ele não tem de nascer com a capacidade de concentração. Claro que tem alunos que naturalmente terão mais facilidade para se concentrar, mas existem estratégias para desenvolver isso”, enfatiza.





Na busca por mais foco, o primeiro passo é organizar o ambiente onde será feito o estudo, até mesmo dentro da sala de aula. O celular precisa ser utilizado apenas como um aliado, nos momentos em que for realmente necessário. Do contrário, pode ser deixado de lado.





Além disso, a psicóloga também recomenda traçar algumas metas e objetivos, por menores que sejam. No lugar de escolher uma matéria para estudar, por exemplo, o aluno pode delimitar uma quantidade de questões, o que permite a sensação de concluir aquela tarefa e evita que esse processo se torne exaustivo ou maçante.



