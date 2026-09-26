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Futebol

Oposição exige saída de Lamacchia do Palmeiras após filho vencer leilão por SAF do Vasco

Grupo vê conflitos de interesse envolvendo Lamacchia

Publicado em 26 de Setembro de 2026 às 15:38

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 

26 set 2026 às 15:38
Leila Pereira e Lamacchia
Leila Pereira e Lamacchia SE Palmeiras

O Ocupa Palestra, que reúne conselheiros de oposição à presidente Leila Pereira, divulgou comunicado na tarde desta sexta-feira, 25, em que pede a saída de José Roberto Lamacchia, marido da empresária, do Conselho Deliberativo do Palmeiras.

O grupo vê conflitos de interesse envolvendo Lamacchia, que é conselheiro do Palmeiras e pai de Marcos Lamacchia, empresário que venceu nesta sexta-feira leilão para comprar 90% das ações do Vasco. Daí o posicionamento dos conselheiros, indignados com o caso.

"É indispensável separar os negócios privados de dirigentes dos cargos ocupados temporariamente na administração do Palmeiras, preservando a imagem institucional da nossa associação. As empresas da mandatária não podem, sob qualquer hipótese, financiar ou favorecer nossos rivais diretos em campo", afirma o Ocupa Palestra.

A oposição fez uma lista de exigências, entre as quais a principal é a saída voluntária de Lamacchia, reeleito conselheiro do Palmeiras em fevereiro de 2025, com 176 votos.

Para fundamentar a cobrança, a oposição cita o artigo 33, inciso XIII, do estatuto do Palmeiras, que prevê que "é infração proceder contra os interesses do clube, tornando incompatível a condição de avalista ou financiador de uma equipe rival com o exercício de mandato no CD".

Eles também querem proteção institucional e exigem a interrupção de benefícios diretos ou indiretos "do ecossistema da presidente a equipes adversárias", como o uso da aeronave da presidente Leila Pereira, que caracteriza, na visão do grupo, "evidente e indissociável benefício direto a um adversário".

Lamacchia também é avalista na operação financeira que envolve a compra da SAF do Vasco pelo seu filho, o empresário Marcos Lamacchia.

A operação está sob escrutínio da Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol (Anresf), que apura se o fato de Marcos Lamacchia ser enteado de Leila Pereira, presidente do Palmeiras, caracteriza conflito de interesses. Palmeiras e Vasco serão rivais nas semifinais da Copa do Brasil em novembro.

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