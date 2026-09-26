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Corrida de Rua

Após vídeo viral, empresária retorna às Dez Milhas Garoto em busca de superar marcas

Em 2024, Júlia Sipolatti viralizou nas redes sociais com registro dos seus momentos finais na prova

Publicado em 26 de Setembro de 2026 às 15:24

Analu Fagundes

Analu Fagundes

Publicado em 

26 set 2026 às 15:24
Júlia Sipolatti, empresária e influenciadora
Júlia Sipolatti, empresária e influenciadora Arquivo Pessoal

Após viralizar nas redes sociais, com um vídeo que ultrapassou 3 milhões de visualizações, a influenciadora e empresária capixaba Júlia Sipolatti, de 30 anos, se prepara para voltar às ruas de Vitória e Vila Velha. Neste domingo, Júlia participa de mais uma edição da corrida Dez Milhas Garoto, em busca de superar suas próprias marcas e continuar uma trajetória que começou muito antes da viralização.


Em 2024, em sua primeira participação, um vídeo dos momentos finais da prova viralizou e alcançou mais de 3 milhões de visualizações. O registro pode parecer simples, mostra Júlia nos metros finais da corrida, acompanhada por familiares e amigos que seguem ao lado dela durante o percurso e a incentivam até a chegada. A publicação chamou a atenção justamente por mostrar o esforço e a emoção daquele momento, além da presença da família durante a prova.

Foi a partir do convite para participar das Dez Milhas Garoto, em 2024, que a corrida passou a fazer parte de sua rotina. Apesar da pouca experiência com a modalidade, Júlia conta que precisou começar do básico para desenvolver resistência no esporte. 


"Começou simples, um minuto de caminhada, um minuto de corrida, e foi aumentando", relembra.


Na primeira participação, ela fez um percurso de 16 quilômetros que liga Vitória a Vila Velha, passando por pontos turísticos da capital e pela Terceira Ponte. A prova foi concluída em 3 horas e 40 minutos. No ano seguinte, voltou e conseguiu reduzir o tempo para 3 horas e 15 minutos.


Agora, neste ano, Sipolatti pretende melhorar ainda mais seu desempenho. A corrida se transformou em uma meta anual e em uma oportunidade de acompanhar sua evolução como atleta. Segundo ela, o esporte trouxe mudanças que vão além dos resultados físicos.


"Mudou minha vida, não por querer emagrecer, porque sempre fui muito ativa, mas por tentar e gostar", afirma.


A rotina entre o trabalho e o esporte


Júlia Sipolatti é conhecida nas redes sociais por compartilhar sua rotina de treinos, estilo de vida e experiências pessoais para mais de 170 mil seguidores no Instagram. Ela já tinha uma longa relação com o crossfit quando o esporte ganhou um significado ainda mais profundo em sua vida, fazendo parte de sua recuperação durante um período de depressão, em 2020.


Ao longo de sua trajetória nas redes sociais, ela também ficou conhecida por defender a valorização do bem-estar e do prazer na prática esportiva. Para ela, mais importante do que alcançar padrões estéticos é encontrar uma atividade que faça sentido para a pessoa.


Para conciliar os treinos com a rotina profissional, ela organiza seus horários antes ou depois do expediente da loja da qual é sócia ao lado da mãe. Os treinos costumam acontecer entre 5h30 e 6h da manhã ou após o trabalho, entre 17h30 e 18h.


Ela ressalta ainda que o apoio da família foi fundamental em toda a sua trajetória. A mãe, o pai, o irmão, a irmã e a cunhada formam sua principal rede de apoio, incentivando sua participação nas provas e acompanhando de perto sua evolução. Para ela, esse suporte foi essencial para manter a motivação e enfrentar os desafios dentro e fora das pistas.


Tradição e recorde 


Criada em 1989 para comemorar os 60 anos da Chocolates Garoto, a Dez Milhas Garoto chegou à sua 35ª edição como a principal corrida do Espírito Santo e uma das mais tradicionais do Brasil. Em 2026, o evento registrou recorde histórico de inscrições, com 20 mil vagas esgotadas em apenas 14 horas, reforçando sua relevância entre corredores capixabas e atletas de todo o país. Além da prova principal, o evento conta com a Corrida Garotada (para crianças e jovens de 6 a 17 anos) e a Cachorrida, que reúne tutores e pets para a prática de esporte.

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