Horóscopo do mês: previsões para os 12 signos em outubro de 2026

Na primeira quinzena do mês, haverá uma necessidade de definir limites e compreender melhor o que se espera de uma relação. Ao mesmo tempo, será possível que cobranças, inseguranças ou diferenças de opinião gerem momentos de tensão. A partir da metade de outubro, os sentimentos tenderão a ficar mais intensos e haverá a busca por vínculos profundos. Inclusive, você poderá perceber com mais clareza situações que causam desconforto dentro das parcerias. Busque, nesse contexto, conversar sobre as expectativas de cada um. A sinceridade ajudará a fortalecer os relacionamentos.