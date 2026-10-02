Por que eleição presidencial de 1998 foi a única a não ter debate na TV — e o que ela teve em comum com a de 2026

Em 2006, foi a vez de Lula, então candidato à reeleição, faltar aos debates do primeiro turno. No dia do último deles, na Globo, o petista enviou à emissora uma carta, em que afirmava: "Não posso, porém, render-me à ação premeditada e articulada de alguns adversários que pretendiam transformar o debate desta noite em uma arena de grosserias e agressões, em um jogo de cartas marcadas".