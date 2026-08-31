Como escolher os alimentos na feira? Veja erros para evitar na compra de frutas, verduras e legumes

Além de evitar esses erros , uma estratégia simples é fazer uma lista antes de sair de casa e pensar nas refeições que serão preparadas durante a semana. Dessa forma, é possível comprar quantidades mais adequadas e evitar escolhas por impulso. Também vale variar os alimentos e dar preferência àqueles que estejam na safra, observando sempre as condições de armazenamento disponíveis em casa. Afinal, manter bons hábitos alimentares ajuda em uma rotina mais saudável.