Homem morre após ser esfaqueado durante discussão em Nova Venécia

Um homem de 41 anos morreu após ser esfaqueado durante um desentendimento no bairro Altoé, em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo. O crime aconteceu neste domingo (30). Segundo a Polícia Militar, a companheira do suspeito relatou que a discussão começou minutos depois do uso de crack. O nome da vítima não foi informado.





A vítima foi socorrida ainda com vida pelo Corpo de Bombeiros e levada ao Hospital São Marcos. No entanto, não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade. Segundo a PM, o suspeito fugiu após o crime levando a faca utilizada na agressão. Buscas foram realizadas na região, mas ele não foi localizado.





Em nota, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Nova Venécia. Até o momento, nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) da Polícia Científica, onde passará por necropsia antes de ser liberado aos familiares.