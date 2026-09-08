Quer um almoço leve e proteico? Veja 5 receitas fáceis para preparar em casa

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem levemente. Acrescente os cogumelos e refogue por aproximadamente 5 minutos, até ficarem macios e dourados. Adicione os tomates, a páprica e o orégano e cozinhe por 5 minutos, até os tomates começarem a desmanchar e formarem um molho leve. Junte o feijão-branco e misture delicadamente para incorporar os ingredientes. Tempere com sal e pimenta-do-reino moída e cozinhe por mais 5 minutos, mexendo de vez em quando. Desligue o fogo, finalize com a cebolinha e sirva em seguida.