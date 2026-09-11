O legado do Colibri para o mercado publicitário

O Prêmio Colibri chega aos seus 39 anos de idade firme e revigorado. Nos dias 23 e 24 de setembro, acontece respectivamente o Colibri Summit trazendo conteúdo, no Brizz Bar, e a festa de premiação, o espaço Na Vista. O mais antigo e ininterrupto prêmio de publicidade regional brasileira, neste ano traz o tema Criatividade Absolute Cinema.





O Prêmio Colibri é promovido anualmente pelo Sinapro-ES – Sindicato das Agências de Propaganda do Estado do Espírito Santo e premia as agências capixabas e seus profissionais que criam e produzem peças e ações publicitárias, nos mais diversos meios de comunicação.





O Colibri deste ano também é um resgate nostálgico da publicidade capixaba associada ao cinema. Em tempos de Inteligências Artificiais, o Colibri em todas as suas categorias tem a criatividade como principal fator de diferenciação, na busca pela atenção dos consumidores.