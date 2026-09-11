AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Fernando Manhães

O legado do Colibri para o mercado publicitário

É importante ressaltar que tudo muda com o avanço das novas tecnologias e se renova, mas é importantíssimo não perdermos de vista as demandas mercadológicas e criativas

Publicado em 11 de Setembro de 2026 às 03:00

Públicado em 

11 set 2026 às 03:00
Fernando Manhães

Colunista

Fernando Manhães Fernando Manhães

O Prêmio Colibri chega aos seus 39 anos de idade firme e revigorado. Nos dias 23 e 24 de setembro, acontece respectivamente o Colibri Summit trazendo conteúdo, no Brizz Bar, e a festa de premiação, o espaço Na Vista. O mais antigo e ininterrupto prêmio de publicidade regional brasileira, neste ano traz o tema Criatividade Absolute Cinema.


O Prêmio Colibri é promovido anualmente pelo Sinapro-ES – Sindicato das Agências de Propaganda do Estado do Espírito Santo e premia as agências capixabas e seus profissionais que criam e produzem peças e ações publicitárias, nos mais diversos meios de comunicação.


O Colibri deste ano também é um resgate nostálgico da publicidade capixaba associada ao cinema. Em tempos de Inteligências Artificiais, o Colibri em todas as suas categorias tem a criatividade como principal fator de diferenciação, na busca pela atenção dos consumidores. 

Veja Também 

Apostas esportivas, bets

A Copa do Mundo e a publicidade das bets

Portugal

Imigrantes crescem em Portugal

Inteligência artificial

A nova experiência de consumo mediada por IA: como se destacar?

Por outro lado, o prêmio vem resgatando a cada ano os profissionais e empresas que ajudam a construir o trade da comunicação, premiando através do voto das agências filiadas ao Sistema Sinapro aqueles que, através de suas especialidades, fazem com que o mercado publicitário capixaba cresça e se desenvolva. 


O Colibri segue buscando renovar a atratividade para o negócio da comunicação com conteúdos técnicos com painéis e palestras sobre as tendências da comunicação. 


Também estimula os estudantes de comunicação com a premiação, fazendo com que não só se voltem para a vivência profissional do mercado, como também a própria academia, muitas vezes  desconectada do pragmatismo das exigências do mercado. 


Prêmio Colibri Instagram/@festivalcolibries

O legado do Colibri para o mercado publicitário é inegável. Tanto no resgate do papel do Colibri no salto criativo do mercado, como na valorização profissional. Que criativo não se orgulha em colocar no seu portfolio a conquista de uma estatueta do Colibri? 


A criatividade, além de configurar o coração da comunicação, renova-se a cada ano. Todas as formas de comunicação valem a pena quando estabelece uma relação com o consumidor. 


É importante ressaltar que tudo muda com o avanço das novas tecnologias e se renova, mas é importantíssimo não perdermos de vista as demandas mercadológicas e criativas. 


O Prêmio Colibri é promovido pelo Sinapro-ES, mas é um prêmio de todo o mercado. É papel de cada um de nós defendê-lo e envolver todo o trade publicitário, principalmente um maior envolvimento dos veículos comunicação, fornecedores e escolas de comunicação.

Fernando Manhães

Fernando Manhães Fernando Manhães

É publicitário e escreve sobre suas experiência em Portugal, com foco em consumo e sustentabilidade.

Tópicos Relacionados

Publicidade
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Fachin dá 24 horas para PF informar sobre custódia e estado de celular de Vorcaro
Imagem de destaque
Por que alguns chefões do Vale do Silício rejeitam previsão de que IA pode extinguir a humanidade
Imagem de destaque
'Não reconheci meu namorado quando o encontrei no supermercado': como descobri que tinha cegueira facial

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados