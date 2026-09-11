O Prêmio Colibri chega aos seus 39 anos de idade firme e revigorado. Nos dias 23 e 24 de setembro, acontece respectivamente o Colibri Summit trazendo conteúdo, no Brizz Bar, e a festa de premiação, o espaço Na Vista. O mais antigo e ininterrupto prêmio de publicidade regional brasileira, neste ano traz o tema Criatividade Absolute Cinema.
O Prêmio Colibri é promovido anualmente pelo Sinapro-ES – Sindicato das Agências de Propaganda do Estado do Espírito Santo e premia as agências capixabas e seus profissionais que criam e produzem peças e ações publicitárias, nos mais diversos meios de comunicação.
O Colibri deste ano também é um resgate nostálgico da publicidade capixaba associada ao cinema. Em tempos de Inteligências Artificiais, o Colibri em todas as suas categorias tem a criatividade como principal fator de diferenciação, na busca pela atenção dos consumidores.
Por outro lado, o prêmio vem resgatando a cada ano os profissionais e empresas que ajudam a construir o trade da comunicação, premiando através do voto das agências filiadas ao Sistema Sinapro aqueles que, através de suas especialidades, fazem com que o mercado publicitário capixaba cresça e se desenvolva.
O Colibri segue buscando renovar a atratividade para o negócio da comunicação com conteúdos técnicos com painéis e palestras sobre as tendências da comunicação.
Também estimula os estudantes de comunicação com a premiação, fazendo com que não só se voltem para a vivência profissional do mercado, como também a própria academia, muitas vezes desconectada do pragmatismo das exigências do mercado.
O legado do Colibri para o mercado publicitário é inegável. Tanto no resgate do papel do Colibri no salto criativo do mercado, como na valorização profissional. Que criativo não se orgulha em colocar no seu portfolio a conquista de uma estatueta do Colibri?
A criatividade, além de configurar o coração da comunicação, renova-se a cada ano. Todas as formas de comunicação valem a pena quando estabelece uma relação com o consumidor.
É importante ressaltar que tudo muda com o avanço das novas tecnologias e se renova, mas é importantíssimo não perdermos de vista as demandas mercadológicas e criativas.
O Prêmio Colibri é promovido pelo Sinapro-ES, mas é um prêmio de todo o mercado. É papel de cada um de nós defendê-lo e envolver todo o trade publicitário, principalmente um maior envolvimento dos veículos comunicação, fornecedores e escolas de comunicação.