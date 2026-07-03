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Fernando Manhães

Imigrantes crescem em Portugal

O levantamento demonstra que a população portuguesa é maior do que se esperava

Publicado em 03 de Julho de 2026 às 03:30

Públicado em 

03 jul 2026 às 03:30
Fernando Manhães

Colunista

Fernando Manhães

Pode parecer um paradoxo, mas a população estrangeira em Portugal cresceu aceleradamente nos últimos anos. Os dados divulgados pela AIMA (Agência para a Integração e Migrações e Asilo e a PorData) comprovam que os imigrantes já representam 14% aproximadamente da população portuguesa.

 

O levantamento demonstra que a população portuguesa é maior do que se esperava. Os dados de 2025 apontam para uma população de 11,4 milhões vivendo em território português, bem acima dos 10 milhões de habitantes imaginados anteriormente. 


Vários fatores contribuíram para esse crescimento, mas talvez o principal deles, tenha sido a liberação deliberada para imigração, tendo em vista que muitos imigrantes entraram no país como turistas e posteriormente buscaram sua regularização. 

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Da população estrangeira em Portugal, nós brasileiros representamos a maior comunidade com 574 mil residentes, representando uma população estimada em 35,9% dos estrangeiros. O destino Portugal para brasileiros representava uma vida nova num país europeu, mais seguro, mais tranquilo e com qualidade de vida. 


Apesar de o crescimento da imigração ter desacelerado em 2025, os números confirmam que Portugal continua a ser um dos principais destinos para quem pretende viver, trabalhar ou estudar na Europa. Com as novas medidas, para morar em Portugal só com algum visto para permanência regular no país. 

Bandeira de Portugal Pixabay

Hoje dificilmente o país poderá abrir mão da força de trabalho dos brasileiros. Entretanto, existem fatores que desestimulam a permanência e a chegada de novos brasileiros. 


A situação legal talvez seja a mais complexa. Não é mais possível permanecer no país sem documentos válidos. Muitos brasileiros foram convidados a sair. Também tem a própria burocracia dos órgãos regulatórios do país que dificultam e demoram na regularização dos estrangeiros. 


Portugal também vive uma onda de combate ao imigrante. Na esteira do combate ao imigrante ilegal, aumentou a sensação de xenofobia, principalmente aos estrangeiros oriundos da Ásia, como Índia e Bangladesh que não falam o português. 


Seja como for, as situações positivas para atrair imigrantes para o país são bem conhecidas: qualidade de vida, idioma e cultura, segurança, educação e saúde de qualidade e gratuita e acesso à comunidade europeia. Resta saber se as qualidades portuguesas serão suficientes para reter e atrair novos estrangeiros.

Fernando Manhães

É publicitário e escreve sobre suas experiência em Portugal, com foco em consumo e sustentabilidade.

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