Imigrantes crescem em Portugal

Pode parecer um paradoxo, mas a população estrangeira em Portugal cresceu aceleradamente nos últimos anos. Os dados divulgados pela AIMA (Agência para a Integração e Migrações e Asilo e a PorData) comprovam que os imigrantes já representam 14% aproximadamente da população portuguesa.

O levantamento demonstra que a população portuguesa é maior do que se esperava. Os dados de 2025 apontam para uma população de 11,4 milhões vivendo em território português, bem acima dos 10 milhões de habitantes imaginados anteriormente.





Vários fatores contribuíram para esse crescimento, mas talvez o principal deles, tenha sido a liberação deliberada para imigração, tendo em vista que muitos imigrantes entraram no país como turistas e posteriormente buscaram sua regularização.