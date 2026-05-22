A Copa nem começou e 2030 já repercute

Estamos quase chegando ao início da Copa do Mundo de 2026, e a Copa de 2030 entrou de vez no noticiário esportivo e político. Explico: Portugal, Marrocos e Espanha vão sediar a próxima Copa de forma conjunta.
Até aí, nada demais, tendo em vista que já virou uma saída para a Fifa realizar o evento em mais de um país sede. Tanto para contemplar aspectos econômicos, como também aspectos de natureza política. Basta observar a composição dessa Copa, sendo realizada com a maioria dos jogos nos Estados Unidos, junto ao Canadá e ao México.
Porém, desta vez apareceu um ingrediente novo: teremos seis países envolvidos na Copa 2030. A candidatura de Marrocos, Portugal e Espanha para o Campeonato do Mundo Fifa 2030 foi proposta pela CAF e UEFA. E será disputada em três continentes.
Espanha, Portugal e Marrocos como sedes principais, além de partidas na Argentina, Paraguai e Uruguai. Segundo o comunicado da Fifa, ela afirma que por unanimidade decidiu organizar uma cerimónia única de comemoração do centenário na capital do Uruguai, Montevidéu, como já dito, local em que se realizou a primeira Copa do Mundo, em 1930. O continente sul americano terá três jogos, Uruguai, Argentina e Paraguai.
A candidatura do Uruguai, Argentina e Paraguai para a Comemoração do Centenário foi proposta pela Conmebol. Juntas, as três confederações endossaram a proposta geral da unificação destas candidaturas. Ficou decidido que o jogo do centenário será disputado em Montevidéu, Uruguai, em conjunto com a celebração e cerimônia dos 100 anos, em reconhecimento ao papel do país como anfitrião e vencedor da edição de 1930.
Por outro lado, a Fifa não deixa claro ainda quais as cidades que receberão os jogos da próxima Copa. No mais, restará saber, como a Fifa fará a gestão logística de seis países envolvidos pela primeira vez na realização de uma Copa.