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Fernando Manhães

A Copa nem começou e 2030 já repercute

A candidatura do Uruguai, Argentina e Paraguai para a Comemoração do Centenário foi proposta pela Conmebol

Publicado em 22 de Maio de 2026 às 02:40

Públicado em 

22 mai 2026 às 02:40
Fernando Manhães

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Fernando Manhães

Estamos quase chegando ao início da Copa do Mundo de 2026, e a Copa de 2030 entrou de vez no noticiário esportivo e político. Explico: Portugal, Marrocos e Espanha vão sediar a próxima Copa de forma conjunta. 

  

Até aí, nada demais, tendo em vista que já virou uma saída para a Fifa realizar o evento em mais de um país sede. Tanto para contemplar aspectos econômicos, como também aspectos de natureza política. Basta observar a composição dessa Copa, sendo realizada com a maioria dos jogos nos Estados Unidos, junto ao Canadá e ao México. 


Porém, desta vez apareceu um ingrediente novo: teremos seis países envolvidos na Copa 2030. A candidatura de Marrocos, Portugal e Espanha para o Campeonato do Mundo Fifa 2030 foi proposta pela CAF e UEFA. E será disputada em três continentes. 

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Espanha, Portugal e Marrocos como sedes principais, além de partidas na Argentina, Paraguai e Uruguai.  Segundo o comunicado da Fifa, ela afirma que por unanimidade decidiu organizar uma cerimónia única de comemoração do centenário na capital do Uruguai, Montevidéu, como já dito, local em que se realizou a primeira Copa do Mundo, em 1930. O continente sul americano terá três jogos, Uruguai, Argentina e Paraguai.


A candidatura do Uruguai, Argentina e Paraguai para a Comemoração do Centenário foi proposta pela Conmebol. Juntas, as três confederações endossaram a proposta geral da unificação destas candidaturas. Ficou decidido que o jogo do centenário será disputado em Montevidéu, Uruguai, em conjunto com a celebração e cerimônia dos 100 anos, em reconhecimento ao papel do país como anfitrião e vencedor da edição de 1930. 


Por outro lado, a Fifa não deixa claro ainda quais as cidades que receberão os jogos da próxima Copa.  No mais, restará saber, como a Fifa fará a gestão logística de seis países envolvidos pela primeira vez na realização de uma Copa. 

Fernando Manhães

É publicitário e escreve sobre suas experiência em Portugal, com foco em consumo e sustentabilidade.

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