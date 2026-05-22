A Copa nem começou e 2030 já repercute

Estamos quase chegando ao início da Copa do Mundo de 2026, e a Copa de 2030 entrou de vez no noticiário esportivo e político. Explico: Portugal, Marrocos e Espanha vão sediar a próxima Copa de forma conjunta.

Até aí, nada demais, tendo em vista que já virou uma saída para a Fifa realizar o evento em mais de um país sede. Tanto para contemplar aspectos econômicos, como também aspectos de natureza política. Basta observar a composição dessa Copa, sendo realizada com a maioria dos jogos nos Estados Unidos, junto ao Canadá e ao México.





Porém, desta vez apareceu um ingrediente novo: teremos seis países envolvidos na Copa 2030. A candidatura de Marrocos, Portugal e Espanha para o Campeonato do Mundo Fifa 2030 foi proposta pela CAF e UEFA. E será disputada em três continentes.