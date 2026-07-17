A Copa do Mundo e a publicidade das bets

Neste domingo (19), a Copa do Mundo 2026 chegará ao seu ponto final e mesmo antes do fim já teremos um vencedor, as bets. Sim. Elas, que possuem um faturamento no mercado mundial que atinge cifras astronômicas, superando estimativas na casa dos 60 bilhões de dólares.





E o mercado brasileiro segue o rastro, crescendo absurdamente de 2023 para cá. Isso pode ser facilmente observado pelas cifras atingidas com apostas online de brasileiros nesse tipo de jogos, fazendo do Brasil o quinto maior mercado.





Com tanto dinheiro, as bets se tornaram um dos maiores investidores em publicidade para atrair apostadores. O fato que chama bastante atenção é que a média de investimento publicitário no mercado brasileiro é bem acima da média do mercado mundial.