AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • eleições 2026
  • 'Vamos continuar nota A no Tesouro e também ser nota A em saúde e educação', diz Helder Salomão
Sabatina

'Vamos continuar nota A no Tesouro e também ser nota A em saúde e educação', diz Helder Salomão

Candidato do PT promete revisar contratos, reduzir os custos e diminuir o número de cargos comissionados, caso seja eleito governador do Estado

Publicado em 02 de Setembro de 2026 às 15:44

Maurílio Mendonça

Maurílio Mendonça

Publicado em 

02 set 2026 às 15:44
Helder Salomão, candidato ao governo do Espírito santo, durante sabatina de A Gazeta e CBN Vitória. (Da Esq.p/dir.) Os jornalistas Leonel Ximenes, Abdo Filho, Fernanda Queiroz.
Helder Salomão (à direita) durante sabatina de A Gazeta e CBN Vitória Carlos Alberto Silva

O deputado federal Helder Salomão (PT), candidato a governador do Espírito Santo nas Eleições 2026, prometeu durante a sabatina de A Gazeta e CBN Vitória, nesta quarta-feira (2), seguir com as contas públicas do Estado em dia e ainda avançar em políticas sociais. Ele afirmou que esse avanço será possível com revisão de contratos, redução de custos e diminuição de cargos comissionados.

Vamos continuar sendo nota A no Tesouro Nacional. Pode ter certeza disso. Agora, teremos nota A em saúde, educação e nas áreas sociais.

Helder Salomão candidato a governador do Espírito Santo

Em resposta às perguntas feitas pelo colunista Abdo Filho, sobre como balancear a ampliação do gasto público com o compromisso com a responsabilidade fiscal do Estado, o candidato petista aproveitou para lembrar do período (2005 a 2012) em que foi prefeito de Cariacica. 


Na época, segundo o candidato, a prefeitura tinha uma dívida de R$ 115 milhões, o mesmo valor da arrecadação daquela época. E, oito anos depois, o município tinha R$ 100 milhões em caixa e 95% das dívidas pagas. “E eu só não paguei 100% porque os 5% (restantes) eram questionados pelo Tribunal de Contas e pelo Ministério Público”, alegou Helder.

Ele apontou três decisões que ajudaram a equilibrar as contas da prefeitura: a primeira está na revisão de contratos, explicando que não foi "para fazer caça às bruxas", mas porque havia contratos "com gordura”, conforme destacou.


A segunda decisão está no corte do custeio, retirando o que era ruim e mantendo o bom. “Custeio ruim é aquele para financiar a máquina. Custeio bom é quando você inaugura um CRAS, uma creche, uma escola e aí é obrigado a aumentar o gasto para, efetivamente, fazer aquele equipamento funcionar."


Sobre os cortes, por sinal, Helder Salomão ainda lembrou da crise imobiliária nos Estados Unidos, em 2008, quando precisou reduzir R$ 30 milhões de gastos da Prefeitura de Cariacica, incluindo o corte de 50% do próprio salário de prefeito, por um ano.

O mais interessante: nós fizemos isso sem paralisar nenhuma obra, e eram mais de 200 obras em andamento.

Helder Salomão candidato a governador do ES

E a terceira decisão, segundo ele, está na redução de cargos comissionados. “Reduzi esses cargos em Cariacica, quando era prefeito, e vamos reduzir também no governo do Estado”, prometeu. 


O deputado federal também se comprometeu a valorizar os servidores, mas observando os limites orçamentários e financeiros do Estado. “Porque, para mim, dinheiro público é mais sagrado do que o dinheiro do meu salário.”

Sabatinas

A entrevista com Helder Salomão, nesta quarta-feira (2), encerrou as sabatinas de A Gazeta e CBN Vitória com os candidatos a governador do Espírito Santo durante esta semana. O ex-prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), foi recebido na terça-feira (1º), enquanto o governador Ricardo Ferraço participou na segunda-feira (31).


As conversas tiveram a participação do time de colunistas do site — Abdo Filho, Leonel Ximenes, Letícia Gonçalves, Vilmara Fernandes e Vitor Vogas — com a âncora da rádio CBN Vitória, Fernanda Queiroz.

Leia mais sobre a sabatina

"Vamos criar a IA capixaba, para não dependermos de grandes plataformas", promete Helder

Helder sobre segurança pública: "Vamos combater o crime organizado no andar de cima"

Helder defende tarifa zero no transporte público e plano para metrô de superfície

"Faço propostas para mudar a vida das pessoas e não para ganhar votos", diz Helder

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Política Eleições Eleicões 2026 Helder Salomão Governo do ES Sabatina A Gazeta CBN Vitória
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Grupo LAF Brasil Veículos Elétricos tem chance de trabalho com carteira assinada
Importadora de bicicleta elétrica abre vagas de emprego no ES
Imagem de destaque
Passagem do Transcol pode ser paga por QR Code no celular; veja como
Para facilitar a locomoção de fiéis na ida e volta da Festa da Penha, a Ceturb-ES disponibilizou mais linhas de ônibus e estendeu o horário de funcionamento do aquaviário
Transcol e Aquaviário terão horários extras para shows do aniversário de Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados