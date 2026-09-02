'Vamos continuar nota A no Tesouro e também ser nota A em saúde e educação', diz Helder Salomão

Ele apontou três decisões que ajudaram a equilibrar as contas da prefeitura: a primeira está na revisão de contratos, explicando que não foi "para fazer caça às bruxas", mas porque havia contratos "com gordura”, conforme destacou.





A segunda decisão está no corte do custeio, retirando o que era ruim e mantendo o bom. “Custeio ruim é aquele para financiar a máquina. Custeio bom é quando você inaugura um CRAS, uma creche, uma escola e aí é obrigado a aumentar o gasto para, efetivamente, fazer aquele equipamento funcionar."





Sobre os cortes, por sinal, Helder Salomão ainda lembrou da crise imobiliária nos Estados Unidos, em 2008, quando precisou reduzir R$ 30 milhões de gastos da Prefeitura de Cariacica, incluindo o corte de 50% do próprio salário de prefeito, por um ano.