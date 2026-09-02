'Vamos continuar nota A no Tesouro e também ser nota A em saúde e educação', diz Helder Salomão

O deputado federal Helder Salomão (PT), candidato a governador do Espírito Santo nas Eleições 2026, prometeu durante a sabatina de A Gazeta e CBN Vitória, nesta quarta-feira (2), seguir com as contas públicas do Estado em dia e ainda avançar em políticas sociais. Ele afirmou que esse avanço será possível com revisão de contratos, redução de custos e diminuição de cargos comissionados.
Vamos continuar sendo nota A no Tesouro Nacional. Pode ter certeza disso. Agora, teremos nota A em saúde, educação e nas áreas sociais.
Helder Salomão candidato a governador do Espírito Santo
Em resposta às perguntas feitas pelo colunista Abdo Filho, sobre como balancear a ampliação do gasto público com o compromisso com a responsabilidade fiscal do Estado, o candidato petista aproveitou para lembrar do período (2005 a 2012) em que foi prefeito de Cariacica.
Na época, segundo o candidato, a prefeitura tinha uma dívida de R$ 115 milhões, o mesmo valor da arrecadação daquela época. E, oito anos depois, o município tinha R$ 100 milhões em caixa e 95% das dívidas pagas. “E eu só não paguei 100% porque os 5% (restantes) eram questionados pelo Tribunal de Contas e pelo Ministério Público”, alegou Helder.
Ele apontou três decisões que ajudaram a equilibrar as contas da prefeitura: a primeira está na revisão de contratos, explicando que não foi "para fazer caça às bruxas", mas porque havia contratos "com gordura”, conforme destacou.
A segunda decisão está no corte do custeio, retirando o que era ruim e mantendo o bom. “Custeio ruim é aquele para financiar a máquina. Custeio bom é quando você inaugura um CRAS, uma creche, uma escola e aí é obrigado a aumentar o gasto para, efetivamente, fazer aquele equipamento funcionar."
Sobre os cortes, por sinal, Helder Salomão ainda lembrou da crise imobiliária nos Estados Unidos, em 2008, quando precisou reduzir R$ 30 milhões de gastos da Prefeitura de Cariacica, incluindo o corte de 50% do próprio salário de prefeito, por um ano.
O mais interessante: nós fizemos isso sem paralisar nenhuma obra, e eram mais de 200 obras em andamento.
Helder Salomão candidato a governador do ES
E a terceira decisão, segundo ele, está na redução de cargos comissionados. “Reduzi esses cargos em Cariacica, quando era prefeito, e vamos reduzir também no governo do Estado”, prometeu.
O deputado federal também se comprometeu a valorizar os servidores, mas observando os limites orçamentários e financeiros do Estado. “Porque, para mim, dinheiro público é mais sagrado do que o dinheiro do meu salário.”
A entrevista com Helder Salomão, nesta quarta-feira (2), encerrou as sabatinas de A Gazeta e CBN Vitória com os candidatos a governador do Espírito Santo durante esta semana. O ex-prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), foi recebido na terça-feira (1º), enquanto o governador Ricardo Ferraço participou na segunda-feira (31).
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