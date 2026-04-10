PM que matou mulheres em Cariacica vai responder na Justiça comum e Militar

O cabo da Polícia Militar Luiz Gustavo Xavier do Vale irá responder na justiça comum e militar pelas mortes das mulheres Crédito: Redes Sociais

O cabo da Polícia Militar, Luiz Gustavo Xavier do Vale, preso por assassinar a tiros um casal de mulheres no meio da rua em Cariacica, na Grande Vitória, vai responder pelo crime na Justiça comum e na Militar. Um vídeo mostra o momento em que ele desce da viatura, acompanhado de outros colegas, atira e mata as vítimas.

Daniele Toneto e Francisca Chaguiana Dias Viana foram mortas a tiros, no meio da rua, às 10h30 da quarta-feira (8). Segundo testemunhas, o crime foi motivado por uma desavença entre as vítimas e a ex-esposa do militar, que moravam no mesmo prédio.

Conforme apuração da repórter Viviane Machado, do g1 ES, cabo estava afastado das atividades nas ruas após ter matado uma mulher trans em 2022, e desde então desempenhava funções administrativas (leia mais abaixo). Ainda assim, Luiz Gustavo foi ao bairro Cruzeiro do Sul, fardado e armado, acompanhado de colegas em duas viaturas. Ao chegar ao local, atirou contra as duas mulheres.

Investigação

Segundo a Polícia Militar, Luiz Gustavo Xavier do Vale vai ser investigado na Justiça Militar por abandono de posto, uso de viatura e demais transgresões cometidas no exercício da função, que ainda serão apuradas. Em relação aos assassinatos, o cabo foi autuado por duplo homicídio qualificado na Justiça Comum.

Nesta sexta-feira (10), Luiz Gustavo permanecia no Presídio Militar, no quartel de Maruípe, em Vitória, sem previsão de liberação. Questionada sobre os policiais que acompanharam o cabo no momento do crime, a Polícia Militar não informou quantos são e se estão afastados das ruas. Apenas disse que eles serão ouvidos durante o inquérito.

"No curso da apuração, os militares envolvidos deverão ser formalmente ouvidos, e todos os elementos necessários serão analisados. Com base no conjunto probatório, caso seja constatada alguma responsabilidade ao término do procedimento, serão adotadas as medidas cabíveis, com a devida individualização de condutas, sempre em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa", disse a Corporação em nota.

Câmera flagrou o crime

Vídeo mostra momento em que policial militar atira e mata casal de mulheres no meio da rua, em Cariacica Crédito: Reprodução

A câmera de segurança de uma casa na rua onde as vítimas moravam flagrou o crime. As imagens mostram Daniele e Francisca sentadas na calçada. Uma viatura chega em alta velocidade e para, e outra vem logo atrás. Os policiais descem e, segundos depois, Francisca é baleada e cai.

Daniele tenta fugir, mas é executada. Francisca ainda aparece se mexendo e chegou a ser socorrida, mas não resistiu. Após o crime, o policial retirou o colete, segundo a PM, e entregou a arma.

Motivação

Testemunhas contaram que as duas vítimas e a ex-esposa do policial moravam em andares diferentes. Segundo moradores, a ex-companheira do agente foi ameaçada pelo casal horas antes do crime. Ainda de acordo com testemunhas, a discussão começou por causa de um ar-condicionado. As mulheres trocavam acusações sobre um possível furto de energia, apesar de residirem em andares distintos.



Na manhã de quarta (8), elas voltaram a discutir, e as vítimas mencionaram o filho que a ex-esposa do PM tem com ele. Foi nesse momento que ela acionou o ex-marido, que estava fardado e em horário de trabalho.

PM já estava afastado do trabalho na rua

O cabo da PM Luiz Gustavo Xavier do Vale já responde a um processo por envolvimento na morte de uma mulher trans ocorrida em julho de 2022, em Cariacica. Por conta desse caso, que teve como vítima Lara Croft, de 34 anos, o policial estava afastado das atividades nas ruas. Na ocasião, a corporação informou que, durante patrulhamento, o cabo e outro PM abordaram a vítima e um homem por suspeita de atitude suspeita, e ambos teriam resistido.

Ainda segundo a PM, a mulher tentou agredir os policiais e teria retirado um barbeador da bolsa, além de tentar pegar a arma de um dos militares, que reagiu efetuando disparos. No entanto, o laudo da perícia da Polícia Civil apontou que a vítima foi atingida na mão esquerda, no peito, no pescoço, no rosto e nas costas.

Segundo o comandante-geral da Polícia Militar do Espírito Santo, coronel Ríodo Rubim, o caso foi conduzido com rigor. "Ele foi denunciado pelo Ministério Público, e a Justiça aceitou. Atualmente, ele não atuava nas ruas, mas em função interna", explicou.

O cabo atuava como guarda em uma companhia da corporação em Itacibá. Ao deixar o posto para se deslocar até o local do crime desta quarta-feira, ele também passou a ser investigado.

Cabo da Polícia Militar Luiz Gustavo Xavier do Vale atirou e matou duas mulheres em Cariacica Crédito: TV Gazeta