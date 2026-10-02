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Eleições 2026

Óculos inteligentes podem ser usados na hora de votar? Veja o que é proibido

Equipamentos capazes de registrar ou transmitir imagens do voto devem ser deixados com os mesários

Publicado em 02 de Outubro de 2026 às 14:31

Julia Camim

Julia Camim

Publicado em 

02 out 2026 às 14:31

O sigilo é a principal característica do voto nas eleições brasileiras. Por isso, há diversas regras para impedir que sejam captadas imagens das urnas dentro das cabines de votação, como a proibição do uso de celular no momento do voto. 


No entanto, atualmente não é só o celular que pode representar perigo ao caráter secreto da escolha. Óculos inteligentes, microcâmeras e outros dispositivos capazes de registrar e transmitir imagens também são proibidos nas cabines.


Sendo assim, no domingo (4), quando eleitores de todo o Brasil vão às urnas para escolher presidente da República, governadores, senadores e deputados federais e estaduais, é imprescindível ficar atento às restrições relacionadas a equipamentos inteligentes impostas pela Justiça Eleitoral.

Óculos inteligentes e outros equipamentos com câmeras são proibidos na hora de votar.
Óculos inteligentes e outros equipamentos com câmeras são proibidos na hora de votar Arte A Gazeta/Rawpixel/Magnific
Pode votar com óculos inteligentes?

Não. Assim como nos últimos pleitos, é proibido entrar na cabine com celular e qualquer tipo de câmera fotográfica, seja corporal ou microcâmera. Equipamentos mais recentes, como os óculos inteligentes, também estão proibidos.


Relógios e pulseiras conectadas, fones de ouvido e outros acessórios com câmeras, como canetas, também devem ficar de fora da cabine de votação.

O que o eleitor pode fazer?

O eleitor pode ir ao local de votação com os equipamentos, inclusive para apresentar o título de eleitor pelo aplicativo e-Título ou documentos digitais para se identificar.


Depois, no entanto, ele deve desligar todos os aparelhos inteligentes e conectados e entregá-los à mesa receptora, onde ficarão até que o eleitor finalize sua votação na cabine.


Caso o cidadão se recuse a desligar e deixar os equipamentos na mesa, não poderá votar. A ocorrência pode até ser registrada pelos mesários e contar com forças policiais.

Há algum equipamento permitido?

Sim. Equipamentos que funcionam como recursos de acessibilidade e tecnologias assistivas para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida são liberados pela Justiça Eleitoral, desde que não sirvam para registrar imagens do voto.

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