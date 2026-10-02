Óculos inteligentes podem ser usados na hora de votar? Veja o que é proibido

O sigilo é a principal característica do voto nas eleições brasileiras. Por isso, há diversas regras para impedir que sejam captadas imagens das urnas dentro das cabines de votação, como a proibição do uso de celular no momento do voto.





No entanto, atualmente não é só o celular que pode representar perigo ao caráter secreto da escolha. Óculos inteligentes, microcâmeras e outros dispositivos capazes de registrar e transmitir imagens também são proibidos nas cabines.





Sendo assim, no domingo (4), quando eleitores de todo o Brasil vão às urnas para escolher presidente da República, governadores, senadores e deputados federais e estaduais, é imprescindível ficar atento às restrições relacionadas a equipamentos inteligentes impostas pela Justiça Eleitoral.