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Saúde

Filha de Juliano Cazarré é internada em UTI após quatro dias doente

Maria Guilhermina, 4, nasceu com uma rara cardiopatia congênita e passou por cirurgias desde os primeiros meses de vida
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 31 de Agosto de 2026 às 09:42

Letícia e Juliano Cazarré compartilham nova internação da filha: 'Reze com a gente para ser breve!'
Letícia e Juliano Cazarré compartilham nova internação da filha: 'Reze com a gente para ser breve!' @leticiacazarre no Instagram
Maria Guilhermina, 4, filha do ator Juliano Cazarré e da jornalista Letícia Cazarré, foi internada neste domingo (30) em uma UTI (unidade de terapia intensiva) de um hospital na zona sudoeste do Rio. A menina nasceu com uma cardiopatia congênita rara e enfrenta sequelas da Anomalia de Ebstein.
Segundo Letícia, Guilhermina está estável, mas precisa de suporte médico e será submetida a exames. A atriz contou que a filha ficou doente nos últimos quatro dias.
"Maria Guilhermina está estável, mas precisando de suporte e de exames. Quando a gente entra na UTI, nunca sabe quando vai sair. Reze com a gente para ser breve!", escreveu no Instagram.
A mãe também publicou fotos e vídeos da internação da filha. Letícia disse que a intenção foi mostrar aos seguidores parte da rotina enfrentada pela família durante os períodos em que Guilhermina precisa ser hospitalizada. "Deixei, de propósito, os barulhos dos vídeos, para que você -- que nunca viveu, graças a Deus, essa situação -- possa ter uma pequena noção do que a gente vive", afirmou.
Maria Guilhermina nasceu em junho de 2022 com a cardiopatia congênita rara, e ficou internada por sete meses após o nascimento. Passou por cirurgias e outros procedimentos desde os primeiros meses de vida. Entre as consequências das complicações enfrentadas no primeiro ano estão atraso motor e cognitivo, dificuldade para engolir e dependência de traqueostomia.
Letícia e Juliano têm outros cinco filhos: Vicente, 16, Inácio, 14, Gaspar, 7, Maria Madalena, 5, e Estêvão, 2.

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