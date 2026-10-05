Jovens respondem por mais da metade das vendas do Minha Casa, Minha Vida no ES

Para esse consumidor, a compra do imóvel representa uma forma de conquistar independência, organizar a vida financeira e transformar o gasto mensal com aluguel em patrimônio próprio.





"A conquista também foi viabilizada pelas condições oferecidas pelos programas habitacionais, como o prazo de pagamento de 35 anos, o financiamento com juros que não variam conforme a Selic e a maior previsibilidade das parcelas, fatores que tornam a compra do primeiro imóvel mais acessível para os jovens", explica Thiago Ely, vice-presidente de Marketing da MRV.