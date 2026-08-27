Capixabas conquistam sete medalhas nos primeiros dias dos Jogos Universitários Brasileiro (Jubs)

Os atletas capixabas começaram com tudo a disputa dos Jogos Universitários Brasileiros (Jubs), principal competição universitária do País, que está sendo disputada em Goiânia (GO), desde a última segunda-feira (24). Até o momento, o Estado já conquistou sete medalhas nos três primeiros dias de competição.





O principal destaque foi a nadadora Milena Pizzin, da Unesc, que conquistou duas medalhas de ouro, nas provas dos 50 e 100m borboleta. Além de Milena, quem também subiu ao pódio duas vezes foi Caio Marinato, que ficou com a prata nos 50m peito e o bronze nos 200m livre da natação paradesportiva.





Campeã das duas provas que disputou, Milena celebrou bastante a confirmação do favoritismo nos 50 metros, mas admitiu surpresa com o resultado e o tempo nos 100 metros livres.





“Estou muito feliz com as conquistas, mas são sentimentos diferentes. Fiquei muito surpresa com o resultado dos 100m, pois não é a minha prova principal, mas nadei muito bem e consegui fazer o segundo melhor tempo do ano. Já os 50 metros, realmente é a minha prova e consegui novamente o ouro para o Estado”, contou a nadadora.





Além das quatro medalhas na natação, o Espírito Santo também conquistou três medalhas nas lutas, todas com atletas da Multivix. No karatê, Emanuel Barbosa e Mateus Chagas ficaram com a prata, após chegarem as finais nas categorias sênior -75 kgs e -84 kgs, respectivamente.





“É uma sensação de realização, principalmente pela medalha ter vindo em uma nova categoria. Treinei muito para chegar aqui e vim muito confiante para o Jubs. Até pelo nível alto dos adversários, é uma medalha para comemorar bastante”, contou Chagas.





Já no wrestling, modalidade que sempre traz conquistas para o Estado, Roger Ramalhete ficou com o bronze na luta greco-romana.





Além das sete medalhas já conquistadas, o Espírito Santo já garantiu, ao menos, mais uma subida ao pódio. Nesta quinta-feira (27), a dupla de tênis feminino, formada por Maria Eduarda Zapff e Rafaela Fonseca, venceu a dupla da Mackenzie (SP) e faz a final da modalidade nesta sexta-feira (28), contra a dupla da UNB (DF).