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Esporte universitário

Capixabas conquistam sete medalhas nos primeiros dias dos Jogos Universitários Brasileiro (Jubs)

Quatro conquistas, inclusive os dois ouros, vieram com atletas da natação

Publicado em 27 de Agosto de 2026 às 16:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 ago 2026 às 16:22
Capixaba medalhista no JUBs
FUEC

Os atletas capixabas começaram com tudo a disputa dos Jogos Universitários Brasileiros (Jubs), principal competição universitária do País, que está sendo disputada em Goiânia (GO), desde a última segunda-feira (24). Até o momento, o Estado já conquistou sete medalhas nos três primeiros dias de competição.


O principal destaque foi a nadadora Milena Pizzin, da Unesc, que conquistou duas medalhas de ouro, nas provas dos 50 e 100m borboleta. Além de Milena, quem também subiu ao pódio duas vezes foi Caio Marinato, que ficou com a prata nos 50m peito e o bronze nos 200m livre da natação paradesportiva.


Campeã das duas provas que disputou, Milena celebrou bastante a confirmação do favoritismo nos 50 metros, mas admitiu surpresa com o resultado e o tempo nos 100 metros livres. 


“Estou muito feliz com as conquistas, mas são sentimentos diferentes. Fiquei muito surpresa com o resultado dos 100m, pois não é a minha prova principal, mas nadei muito bem e consegui fazer o segundo melhor tempo do ano. Já os 50 metros, realmente é a minha prova e consegui novamente o ouro para o Estado”, contou a nadadora.


Além das quatro medalhas na natação, o Espírito Santo também conquistou três medalhas nas lutas, todas com atletas da Multivix. No karatê, Emanuel Barbosa e Mateus Chagas ficaram com a prata, após chegarem as finais nas categorias sênior -75 kgs e -84 kgs, respectivamente.


“É uma sensação de realização, principalmente pela medalha ter vindo em uma nova categoria. Treinei muito para chegar aqui e vim muito confiante para o Jubs. Até pelo nível alto dos adversários, é uma medalha para comemorar bastante”, contou Chagas.


Já no wrestling, modalidade que sempre traz conquistas para o Estado, Roger Ramalhete ficou com o bronze na luta greco-romana. 


Além das sete medalhas já conquistadas, o Espírito Santo já garantiu, ao menos, mais uma subida ao pódio. Nesta quinta-feira (27), a dupla de tênis feminino, formada por Maria Eduarda Zapff e Rafaela Fonseca, venceu a dupla da Mackenzie (SP) e faz a final da modalidade nesta sexta-feira (28), contra a dupla da UNB (DF). 

Quadro de Medalhas do ES no Jubs


🥇 Ouro:

Milena Pizzin (UNESC)  - Natação (50m Borboleta)

Milena Pizzin (UNESC)  - Natação (100m Borboleta)


🥈 Prata:

Caio Marinato (Faceli) - Natação (50 peito SB8)

Emanuel Barbosa (Multivix) - Karatê (sênior -75 kgs)

Mateus Chagas (Multivix) - Karatê (sênior -84 kgs)


🥉 Bronze:

Caio Marinato (Faceli) - Natação (200m livre S9)

Roger Ramalhete (Multivix) - wrestling (-60 kgs)

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