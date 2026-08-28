Você usa pimenta-do-reino todos os dias? Conheça os benefícios e os cuidados com a especiaria

Existe uma vantagem prática no uso de especiarias na alimentação : elas aumentam sabor e aroma e podem ajudar a reduzir a dependência do sal para tornar as preparações mais agradáveis. Nesse caso, o benefício não está em um efeito medicinal da pimenta, mas na possibilidade de diversificar os temperos e reduzir o uso excessivo de sódio. A estratégia pode ser combinada com outras ervas e especiarias, como alho, cebola, cúrcuma, alecrim, manjericão e orégano.