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Confira a fortuna

Quem é o "Rei do Ovo", que entrou na lista dos 10 maiores bilionários brasileiros

Empresário declarou que empreende desde os 8 anos, quando vendia picolés na praia

Publicado em 28 de Agosto de 2026 às 21:24

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 

28 ago 2026 às 21:24

Ricardo Castellar de Faria, conhecido como "Rei do Ovo", se tornou um dos dez maiores bilionários do Brasil, de acordo com lista de revista Forbes divulgada nesta sexta-feira, 28. Faria, de 51 anos, teve a maior valorização patrimonial entre os dez primeiros. Sua fortuna avançou 79,08%, de R$ 19,6 bilhões em 2025 para R$ 35,1 bilhões neste ano. Com isso, ele passou da 21ª para a 10ª posição.

Ricardo Castellar de Faria é considerado o rei dos ovos no Brasil
Ricardo Castellar de Faria fundou a Global Eggs a partir de 2018, quando começou a adquirir fazendas em todo o Brasil Divulgação

Engenheiro agrônomo pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Faria é fundador e presidente do conselho da Granja Faria, da Insolo e da RCF Capital. Fundada em 2006, a Granja Faria é a maior produtora de ovos comerciais, ovos férteis e pintos de um dia no Brasil. São 2.700 funcionários distribuídos por 34 unidades produtoras, que fornecem cerca de 16 milhões de ovos diariamente. A sede da Granja Faria fica em Lauro Müller (SC).

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A partir de 2018, Faria fundou a Global Eggs, quando começou a adquirir fazendas em todo o Brasil e expandiu o negócio para fora do Brasil. Em 2024, comprou a americana Hillandale Farms por US$ 1,1 bilhão e, no ano seguinte, adquiriu o Grupo Hevo, da Espanha. Em março de 2026, a gestora Warburg Pincus adquiriu uma participação na Global Eggs, operação que elevou o valuation da empresa para US$ 40 bilhões.

Faria é natural de Niterói (RJ) e tem 51 anos. Em entrevista ao canal de televisão catarinense NSC, ele afirmou que empreende desde que tinha 8 anos, quando vendia picolés durante as férias na praia de Balneário Rincão, vizinha ao município de Criciúma, onde morava.

Após um intercâmbio nos Estados Unidos quando tinha 15 anos, Faria decidiu empreender. Antes, pensava em seguir os passos do pai e ser médico. Formalmente, deu seus primeiros passos como empreendedor ao fundar, em 1997, uma empresa de lavanderia especializada em roupas de cama e uniformes para hotéis. Ele a vendeu ao grupo francês Elis em 2017 por cerca de US$ 400 milhões.

Como parte dos clientes da empresa era do agronegócio, Faria decidiu entrar no segmento e abriu uma granja em Nova Mutum (MT). Mais tarde, em 2013, comprou uma empresa do ramo em Lauro Müller e transferiu a sede jurídica da Granja Faria para o município catarinense.

Posteriormente, a empresa se expandiu, até realizar as aquisições fora do Brasil, no que se tornou a Global Eggs. Hoje, a multinacional possui mais de 45 milhões de aves nos Estados Unidos, na América do Sul e na Europa, que devem produzir mais de 15 bilhões de ovos em 2026. Faria é o CEO e detém 82% da companhia, a sede da Global Eggs fica em Luxemburgo.

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