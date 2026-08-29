Quem é o "Rei do Ovo", que entrou na lista dos 10 maiores bilionários brasileiros

Ricardo Castellar de Faria, conhecido como "Rei do Ovo", se tornou um dos dez maiores bilionários do Brasil, de acordo com lista de revista Forbes divulgada nesta sexta-feira, 28. Faria, de 51 anos, teve a maior valorização patrimonial entre os dez primeiros. Sua fortuna avançou 79,08%, de R$ 19,6 bilhões em 2025 para R$ 35,1 bilhões neste ano. Com isso, ele passou da 21ª para a 10ª posição.