ES chega a 4,15 milhões de habitantes; veja cidades que mais cresceram

O Espírito Santo ganhou 23.838 moradores em um ano e chegou a uma população estimada de 4.150.692 habitantes em 2026. O número representa crescimento de 0,58% em relação a 2025, quando o Estado tinha aproximadamente 4.126.854 moradores, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).





No Brasil, a população estimada chegou a 214.211.951 habitantes em 2026, aumento de 0,37% em relação a 2025, quando o país tinha 213.421.037 moradores. O ritmo de crescimento desacelerou na comparação com o período anterior, que registrou alta de 0,39%. O Espírito Santo, portanto, cresceu acima da média nacional, com avanço de 0,58%, de acordo com os dados do IBGE.





A nova estimativa populacional, divulgada nesta sexta-feira (28), tem como data de referência 1º de julho de 2026. O levantamento mostra que 60 dos 78 municípios capixabas registraram crescimento no período. Outros 16 apresentaram redução populacional, enquanto Alfredo Chaves e Rio Novo do Sul mantiveram o mesmo número estimado de habitantes.





Em números absolutos, a Serra liderou o crescimento no Espírito Santo. O município ganhou 7.181 moradores em um ano, passando de 579.720 para 586.901 habitantes. A alta de 1,24% também fez com que a cidade concentrasse cerca de 30% de todo o aumento populacional registrado no Estado.