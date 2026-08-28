ES chega a 4,15 milhões de habitantes; veja cidades que mais cresceram

O Espírito Santo ganhou 23.838 moradores em um ano e chegou a uma população estimada de 4.150.692 habitantes em 2026. O número representa crescimento de 0,58% em relação a 2025, quando o Estado tinha aproximadamente 4.126.854 moradores, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
No Brasil, a população estimada chegou a 214.211.951 habitantes em 2026, aumento de 0,37% em relação a 2025, quando o país tinha 213.421.037 moradores. O ritmo de crescimento desacelerou na comparação com o período anterior, que registrou alta de 0,39%. O Espírito Santo, portanto, cresceu acima da média nacional, com avanço de 0,58%, de acordo com os dados do IBGE.
A nova estimativa populacional, divulgada nesta sexta-feira (28), tem como data de referência 1º de julho de 2026. O levantamento mostra que 60 dos 78 municípios capixabas registraram crescimento no período. Outros 16 apresentaram redução populacional, enquanto Alfredo Chaves e Rio Novo do Sul mantiveram o mesmo número estimado de habitantes.
Em números absolutos, a Serra liderou o crescimento no Espírito Santo. O município ganhou 7.181 moradores em um ano, passando de 579.720 para 586.901 habitantes. A alta de 1,24% também fez com que a cidade concentrasse cerca de 30% de todo o aumento populacional registrado no Estado.
Apesar de registrar o maior ganho absoluto, Serra não apresentou a maior alta proporcional. Nesse recorte, a liderança ficou com Itapemirim, cuja população cresceu 1,37%, de 44.020 para 44.621 habitantes.
Presidente Kennedy aparece logo depois, com avanço de 1,33%, seguido por Serra, com 1,24%; Anchieta, com 1,15%; e Marataízes, com 1,11%. Piúma também se destacou, com crescimento de 1,10%.
Pancas teve a maior redução
Entre os municípios com queda, Pancas apresentou a maior redução tanto em números absolutos quanto proporcionais. A população estimada caiu de 19.120 para 18.914 habitantes, uma diferença de 206 moradores, equivalente a 1,08%.
Proporcionalmente, depois de Pancas, as maiores quedas foram observadas em João Neiva, com 0,64%; Pedro Canário, com 0,55%; Ponto Belo, com 0,46%; e Apiacá, com 0,32%.
Também apresentaram redução populacional Alegre, Boa Esperança, Conceição da Barra, Divino de São Lourenço, Itaguaçu, Mantenópolis, Mimoso do Sul, Muniz Freire, Muqui e São Roque do Canaã, entre outras cidades.
Serra segue como a cidade mais populosa
A Serra permanece como o município mais populoso do Espírito Santo, com 586.901 habitantes. Vila Velha ocupa a segunda posição, com 510.512, seguida por Cariacica, com 376.914, e Vitória, com 343.935 moradores.
Cachoeiro de Itapemirim continua sendo a cidade mais populosa fora da Grande Vitória, com 198.367 habitantes. Logo depois aparecem Linhares, com 185.621; Guarapari, com 137.659; São Mateus, com 135.450; e Colatina, com 130.043.
Na outra ponta, Divino de São Lourenço tem a menor população estimada do Estado, com 5.391 moradores. Em seguida, aparecem Mucurici, com 5.667 habitantes, e Ponto Belo, com 6.640.
As estimativas populacionais são calculadas anualmente pelo IBGE e não equivalem a uma nova contagem do Censo. Os dados são utilizados, entre outras finalidades, como referência para indicadores sociais, planejamento de políticas públicas e distribuição de recursos.