Maratona de Vitória reúne influenciadoras com milhões de seguidores

Se assim como elas, você também vai participar da prova é preciso alguns cuidados para completar a linha de chegada. O nutricionista esportivo Jefferson Gonçalves ressalta a importância da organização alimentar para garantir bom desempenho nas provas. “O corpo precisa ser abastecido não somente no famoso ‘jantar de corredor’, mas de forma completa ao longo do dia, com foco em carboidratos como arroz, feijão, macarrão, batata, banana-da-terra, purê, entre outros. O consumo de proteínas deve ser moderado, já que proteína, gordura e fibras demoram mais para serem digeridas”, explica. Ele recomenda reduzir saladas e vegetais, que são ricos em fibras e tendem a tornar a digestão mais lenta.





No dia da prova, Jefferson orienta que a refeição seja feita entre 1h30 e 2h antes da largada, sempre com carboidratos como pão com geleia, banana, tapioca ou banana-da-terra cozida. Ele reforçou que cada corredor deve manter os alimentos que já consome ao longo dos treinos, evitando mudanças de última hora que podem trazer riscos desnecessários. Quanto às bebidas, a água é essencial, podendo ser complementada com suco de uva ou de beterraba. O café pode ser consumido, mas exige atenção, já que pode ter efeito laxativo em algumas pessoas. O leite, por sua vez, deve ser evitado por sua composição nutricional, que pode gerar desconforto.





Durante a corrida, o nutricionista explica que em provas de 5k e 10k não há necessidade de consumir carboidratos, pois o corpo já estará abastecido com o que foi ingerido na véspera. Nesses casos, basta hidratar-se em todos os pontos de água. Já em distâncias maiores, como 21k e 42k, recomenda-se ingerir fontes de carboidratos a cada 30 minutos, utilizando opções como mariola, frutas cristalizadas ou suplementos testados previamente nos treinos.





O fisioterapeuta Thiago Ferraz fala sobre os cuidados para evitar lesões, ressaltando que elas estão diretamente ligadas à sobrecarga e à fadiga. “As noites mal dormidas ou semanas de treinos intensos podem aumentar o risco de problemas musculares. Dor persistente por mais de sete dias deve ser considerada lesão, exigindo pausa nos treinos e avaliação profissional”, orienta. Além da dor, sinais como fadiga e cansaço também devem ser respeitados pelo corredor.





Thiago destacou ainda que câimbras durante a corrida são resultado da fadiga muscular e, para evitá-las, é fundamental controlar o esforço, manter a hidratação e cuidar da alimentação. Sobre os rituais pré-prova, ele afirma que o aquecimento é mais importante do que o alongamento, preparando o corpo para o esforço físico.