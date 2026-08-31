Muito além do ovo cozido: 3 receitas fáceis e ricas em proteínas para o jantar 

Em uma frigideira grande, aqueça o azeite em fogo médio. Acrescente a cebola e o alho e refogue até ficarem macios. Adicione o tomate pelado, a páprica e o cominho. Misture e cozinhe em fogo baixo por cerca de 10 minutos, até o molho engrossar. Acrescente o grão-de-bico e os tomates-cereja. Misture e cozinhe por mais 3 a 5 minutos. Tempere com o sal e a pimenta-do-reino. Abra quatro espaços no molho e quebre um ovo em cada um deles. Tampe a frigideira e cozinhe em fogo baixo até as claras ficarem firmes e as gemas permanecerem cremosas. Finalize com a salsa e o manjericão. Sirva com as fatias de pão integral.