Você está com fome ou foi o algoritmo? Saiba como as redes sociais influenciam suas escolhas alimentares

Para criar uma relação mais saudável entre redes sociais e alimentação, segundo Karoline Honorato, o primeiro passo é desenvolver um olhar crítico sobre o que aparece no feed . “É importante lembrar que o algoritmo mostra aquilo que prende a nossa atenção, e não necessariamente o que faz bem para a saúde. Antes de seguir uma dieta ou comprar um produto porque ele viralizou, vale buscar informações em fontes confiáveis e avaliar se aquela recomendação realmente faz sentido para a sua rotina”, orienta.