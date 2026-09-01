Pazolini diz que vai cortar cargos comissionados e bonificar efetivos por metas

“Mas, além do aumento para esses servidores, nós estabelecemos metas. E não é a pessoa, é a categoria que bate a meta. Por exemplo: melhorou a educação, melhorou o atendimento da saúde, diminuiu o tempo resposta no atendimento, mais pessoas foram atendidas, aumentou a produtividade: o servidor passa a ter direito a uma bonificação”, detalhou.





Ele defendeu que as metas e bonificações são “para estimular os servidores a terem um resultado ainda melhor”. E que os recursos para garantir tais bonificações viriam, exatamente, do corte no número de comissionados. No entanto, o republicano não exemplificou de que forma o corte garantiria a bonificação das metas.





“Você tem a rubrica orçamentária, que é da remuneração, do salário do servidor, e você vai ter um plus. Ou seja, sempre você vai crescer, melhorar, acrescer. Jamais retirar. Você tem o salário normal, os reajustes lineares, tem a recomposição salarial, e tem o plus quando ele [servidor] bate a meta”, resume.