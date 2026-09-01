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Sabatina

Pazolini diz que vai cortar cargos comissionados e bonificar efetivos por metas

Candidato do Republicanos ao governo do ES afirmou que planos fazem parte do choque de gestão que implementará no Estado, caso seja eleito

Publicado em 01 de Setembro de 2026 às 14:02

Maurílio Mendonça

Maurílio Mendonça

Publicado em 

01 set 2026 às 14:02
O ex-prefeito Lorenzo Pazolini participando da sabatina realizada por A Gazeta e CBN
O ex-prefeito Lorenzo Pazolini participou da sabatina realizada por A Gazeta e CBN Ricardo Medeiros

“Com certeza absoluta." Essa foi a resposta de Lorenzo Pazolini (Republicanos), candidato ao governo do Espírito Santo nas Eleições 2026, ao ser perguntado se vai cortar cargos comissionados caso seja eleito governador do Estado. 


“Como fizemos na Prefeitura de Vitória, também vamos extinguir cargos comissionados”, afirmou o ex-prefeito de Vitória, durante a sabatina de A Gazeta e CBN Vitória, nesta terça-feira (1º). 

Nós temos muita gente que não entrega nada, que não entrega políticas públicas, pessoas que infelizmente estão lá por arranjos políticos

Lorenzo Pazolini, ex-prefeito de Vitória e candidato a governador do ES

Segundo o candidato, o choque de gestão é um “compromisso com os capixabas”, “com a governança, com a ética”. O candidato disse, ainda, que bonificará servidores efetivos por metas alcançadas. 


Durante a sabatina, o ex-prefeito salientou que, sob seu comando, Vitória extinguiu 50% dos cargos comissionados, o que teria resultado em uma economia de R$ 150 milhões. “Não dá para ter cabide de emprego”, opinou.

O republicano acrescentou que, enquanto sua gestão “reduziu os cargos comissionados e valorizou o servidor efetivo", o governo do Estado foi por outro caminho. "Elevou exponencialmente o número de cargos comissionados. "[Houve] mais de 10%, 15% de aumento no número de cargos em comissão, e isso não é boa gestão."

Quem quiser trabalhar continua. Quem só aparecer na folha de pagamento não fará parte

Lorenzo Pazolini, ex-prefeito de Vitória e candidato a governador do ES

A fala de Pazolini sobre os servidores foi em resposta às perguntas da colunista de A Gazeta Letícia Gonçalves e da âncora da CBN Vitória, Fernanda Queiroz. As indagações eram sobre as propostas do candidato sobre a inclusão de metas e bonificações para o funcionalismo.


O candidato disse que a intenção é estender para o Estado o que foi feito na Capital, a fim de dar uma resposta rápida à população, com uma gestão mais dinâmica. Segundo Pazolini, durante sua administração na Prefeitura de Vitória, o servidor municipal teve um aumento de 47%, com a Guarda Municipal recebendo um reajuste superior a 100%. 

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O candidato ao governo estadual Lorenzo Pazolini participa de sabatina nesta terça-feira (1º), às 10h.

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“Mas, além do aumento para esses servidores, nós estabelecemos metas. E não é a pessoa, é a categoria que bate a meta. Por exemplo: melhorou a educação, melhorou o atendimento da saúde, diminuiu o tempo resposta no atendimento, mais pessoas foram atendidas, aumentou a produtividade: o servidor passa a ter direito a uma bonificação”, detalhou.


Ele defendeu que as metas e bonificações são “para estimular os servidores a terem um resultado ainda melhor”. E que os recursos para garantir tais bonificações viriam, exatamente, do corte no número de comissionados. No entanto, o republicano não exemplificou de que forma o corte garantiria a bonificação das metas. 


“Você tem a rubrica orçamentária, que é da remuneração, do salário do servidor, e você vai ter um plus. Ou seja, sempre você vai crescer, melhorar, acrescer. Jamais retirar. Você tem o salário normal, os reajustes lineares, tem a recomposição salarial, e tem o plus quando ele [servidor] bate a meta”, resume.

Sabatinas

 Lorenzo Pazolini foi o segundo de três candidatos a governador a participar da sabatina de A Gazeta e CBN Vitória. O próximo encontro será com o candidato Helder Salomão (PT), nesta quarta-feira (2), a partir das 10 horas, com duração de uma hora. A série de entrevistas teve início na segunda (31) e teve como convidado o governador Ricardo Ferraço (MDB), que disputa a reeleição.

A conversa é conduzida pelo time colunistas do site — Abdo Filho, Leonel Ximenes, Letícia Gonçalves, Vilmara Fernandes e Vitor Vogas — e a âncora da rádio, Fernanda Queiroz.


Pelas regras registradas no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), as entrevistas são feitas com os concorrentes que obtiveram pelo menos 5% de intenção de voto na pesquisa Quaest, divulgada na última quinta-feira (27). Os dois candidatos que não atingiram a pontuação mínima para participar das sabatinas — Breno Barcelos (Missão) e Rafael Demuner (UP) — serão contemplados com entrevistas gravadas, de cinco minutos cada, que serão veiculadas na CBN Vitória e em A Gazeta na próxima semana, após o ciclo de sabatinas dos outros três candidatos.
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