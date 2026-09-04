Valorização do mercado imobiliário capixaba reforça o imóvel como patrimônio de longo prazo

“Os dados que acompanhamos ao longo de 2026 mostram uma trajetória consistente de valorização no mercado imobiliário capixaba, especialmente em Vitória e Vila Velha. Para 2027, nossa expectativa é de continuidade desse movimento, porque os fundamentos que sustentam essa valorização, como a escassez de terrenos bem localizados e o aumento no custo da construção civil, seguem presentes. O Espírito Santo vive um momento importante de desenvolvimento imobiliário, e seguimos atentos às oportunidades que esse cenário apresenta”, afirma.