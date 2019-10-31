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Prazo para obras

Concedido pelo Estado, Centro Cultural Majestic deve reabrir até 2022

Antigo hotel do Centro de Vitória, que virou centro cultural no início dos anos 2000, foi concedido para a Associação Alef Bet, que deve oferecer aulas e oficinas culturais. Instituição espera acabar as obras ainda em 2021

Publicado em 31 de Outubro de 2019 às 18:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 out 2019 às 18:39
O Hotel Majestic, no Centro de Vitória Crédito: Caíque Verli
O antigo Hotel Majestic, no Centro de Vitória, deverá voltar a ser aberto à população apenas em 2022.  O espaço voltará a ser um centro cultural após acordo entre governo do Estado e a Associação Alef Bet, instituição judaica que assumirá o comando do edifício após chamamento público. O contrato será firmado até o fim de novembro deste ano e terá duração de 15 anos.
O documento dá a certeza de que o espaço de mais de mil metros quadrados será ocupado com atividades culturais de graça para a comunidade, conforme anúncio feito pelo governador do Estado, Renato Casagrande, nesta quarta (30), via redes sociais. Mas, de acordo com a Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (Seger), o prazo para que tudo fique pronto é de até 970 dias.
Depois de assinado o contrato, o passo seguinte será fazer a obra de recuperação e de reforço estrutural da edificação; reparação e instalação de revestimentos de pisos, paredes e tetos; adequação quanto às necessidades de acessibilidade; execução de calçada cidadã; entre outras melhorias como o sistema elétrico e hidrossanitário. Mas todo esse movimento de reforma já estará na conta da associação, que inclusive foi a única interessada pelo imóvel público durante o chamamento feito pelo Executivo capixaba, entre maio e julho deste ano.

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Vale destacar que a responsabilidade pela conservação do prédio é da associação e todas as obras previstas terão que ter projeto apresentado e aprovado pela Seger antes que sejam postas em prática. Assim, 440 dias do prazo de entrega são para elaboração, correções e efetiva aprovação do projeto de recuperação junto à secretaria. Para a contratação e execução da obra, o governo separou outros 530 dias. 
Segundo a presidente da Alef Bet, Sandra Mara de Oliveira, a nova administração ainda vai ter que encontrar parceiros que possam ajudar nas obras e, até por isso, não tem ideia de quando as aulas gratuitas começarão a ser ofertadas no novo espaço. "No nosso coração, temos a intenção de operar lá em até um ano e meio", fala, sendo otimista quanto à antecipação do prazo de quase três anos oferecido pelo governo.

OCUPAÇÃO DE CADA ANDAR

A Associação Alef Bet é uma organização social sem fins lucrativos que proporciona ações socioeducativas para crianças e adolescentes das comunidades do território da região do Centro da Capital e seu entorno.  Até hoje, o projeto que dá acesso cultural a crianças de baixa renda funciona em salas da sinagoga da própria instituição e em um outro imóvel, que é usado para fins administrativos, no Centro de Vitória.
A presidente da associação diz que o maior problema da instituição atualmente é falta de espaço. Por isso o interesse no prédio do Majestic. Assim, os quatro pavimentos do edifício já estão divididos por área pela associação, que separou os andares por núcleos.
Segundo Sandra, serão três núcleos: Núcleo de Assistência Social, Núcleo Artístico e Pedagógico e Núcleo de Música. Nestes locais é que vão acontecer o acolhimento das famílias, oficinas de musicalização, aulas de violão, percussão, oficina de prática oral, oficina de informática aplicada à música, oficinas diversas de sopros e outras oficinas temáticas. Também vão acontecer aulas de culinária, fotografia, artes plásticas e histórias.
No plano de ação ao que A GAZETA teve acesso, a pretensão do governo é de que a Alef Bet acolha alunos de várias escolas públicas da região do Centro, somando cerca de 400 assistidos pela ação social. "Atendemos mais de 100 alunos hoje. A ideia de ocupar o Majestic é poder ofertar nossos serviços de graça a mais pessoas e que mais famílias possam usufruir do trabalho que elaboramos", diz.
Tarde musical promovida pela Associação Alef Bet em Vitória; instituição oferece oficinas e cursos de graça a adolescentes e jovens da comunidade Crédito: Site Associação Alef Bet/Reprodução
É isso o que a secretária de Estado de Gestão e Recursos Humanos (Seger), Lenise Loureiro, acredita ser a grande vantagem de ocupar o Majestic. "A associação vai ganhar a posse de um imóvel muito bom. Ele já foi hotel, escola... É um espaço privilegiado. Hoje, a associação já é muito grande, faz um trabalho muito importante ali na região do Centro e Parque Moscoso. No Majestic, terá a oportunidade de expandir isso e vão receber novas áreas para mais atividades", defende.

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