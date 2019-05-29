Aberto edital de ocupação do Hotel Majestic, no Centro de Vitória

O prédio do antigo Hotel Majestic, no Centro de Vitória Crédito: Eduardo Dias

O Governo do Estado abriu nesta quarta-feira (29) o edital para ocupação do antigo Hotel Majestic, situado no Centro de Vitória. Segundo a Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (Seger), o Edital de Chamamento Público Nº 2/2019 visa ao recebimento de propostas de entes privados para utilização do espaço com atividades de formação cultural públicas e gratuitas, fortalecendo a vocação do Centro de Vitória como ambiente que reúne empreendimentos desse ramo.

A concessão será realizada por meio de contrato celebrado com a Seger, pelo período de 15 anos, podendo ser renovado. "O Majestic faz parte do patrimônio histórico-cultural de Vitória. A ocupação dele contribuirá para a revitalização do centro da cidade e manterá viva a memória do espaço. Essa iniciava integra as ações para fortalecimento da gestão de patrimônio do Estado", destacou a secretária de Estado de Gestão e Recursos Humanos, Lenise Loureiro.

O documento, que está disponível no site da Seger , detalha as condições para concessão gratuita de uso do imóvel, como: a conclusão da obra de recuperação e de reforço estrutural da edificação; reparação e instalação de revestimentos de pisos, paredes e tetos; adequação quanto às necessidades de acessibilidade; execução de calçada cidadã; entre outras. O prédio de arquitetura eclética tem quatro pavimentos, totalizando área construída de 1.342,30m².