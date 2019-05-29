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CULTURA

Aberto edital de ocupação do Hotel Majestic, no Centro de Vitória

Espaço será concedido por 15 anos para a iniciativa privada

Publicado em 

29 mai 2019 às 17:30

Publicado em 29 de Maio de 2019 às 17:30

O prédio do antigo Hotel Majestic, no Centro de Vitória Crédito: Eduardo Dias
O Governo do Estado abriu nesta quarta-feira (29) o edital para ocupação do antigo Hotel Majestic, situado no Centro de Vitória. Segundo a Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (Seger), o Edital de Chamamento Público Nº 2/2019 visa ao recebimento de propostas de entes privados para utilização do espaço com atividades de formação cultural públicas e gratuitas, fortalecendo a vocação do Centro de Vitória como ambiente que reúne empreendimentos desse ramo.
> Inscrições para os Editais de Ocupação em Vitória seguem até junho
 A concessão será realizada por meio de contrato celebrado com a Seger, pelo período de 15 anos, podendo ser renovado. "O Majestic faz parte do patrimônio histórico-cultural de Vitória. A ocupação dele contribuirá para a revitalização do centro da cidade e manterá viva a memória do espaço. Essa iniciava integra as ações para fortalecimento da gestão de patrimônio do Estado", destacou a secretária de Estado de Gestão e Recursos Humanos, Lenise Loureiro.
O documento, que está disponível no site da Seger, detalha as condições para concessão gratuita de uso do imóvel, como: a conclusão da obra de recuperação e de reforço estrutural da edificação; reparação e instalação de revestimentos de pisos, paredes e tetos; adequação quanto às necessidades de acessibilidade; execução de calçada cidadã; entre outras. O prédio de arquitetura eclética tem quatro pavimentos, totalizando área construída de 1.342,30m².
As propostas para o imóvel devem ser protocoladas na Seger, até o dia 28 de junho. O Protocolo da Secretaria está localizado na Avenida Governador Bley, nº 236, Edifício Fábio Ruschi, Térreo, Centro de Vitória. Os interessados poderão marcar visita técnica ao imóvel, de segunda a sexta, de 10h às 12h, pelos telefones da Gerência de Patrimônio Estadual (Gepae): (27) 3636-5250.

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