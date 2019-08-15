Hotel Majestic: apenas uma empresa se interessa em ocupar o espaço

Antigo Hotel Majestic: empresa deverá reformar o espaço e ocupar com atividades culturais Crédito: Eduardo Dias

Apenas uma empresa se interessou em ocupar o antigo Hotel Majestic, no Centro de Vitória. A proposta da Associação Alef Bet foi considerada habilitada pela Comissão Técnica de Avaliação do Chamamento, por cumprimento dos requisitos previstos no edital, que recebeu inscrições até o último dia 24 de julho.

A divulgação do nome do interessado foi divulgada no Diário Oficial (DIO-ES), desta quarta-feira (14). Agora, a Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (Seger) vai instruir o processo de concessão para análise jurídica da Procuradoria Geral do Estado (PGE) que verificará se o processo está em consonância com o Decreto 3126-R/2012, de Gestão do Patrimônio Imobiliário do Estado.

Caberá também à PGE analisar os termos da minuta do contrato de concessão a ser elaborado pela Seger. Após essas etapas, o documento seguirá para a avaliação do governador do Estado, para posterior celebração do contrato entre a Seger e a Associação Alef Bet.

“A publicação desta etapa é mais um passo que damos para devolvermos este espaço para o cidadão capixaba. O Majestic faz parte do patrimônio histórico-cultural de Vitória. A ocupação dele contribuirá para a revitalização do centro da cidade e manterá viva a memória do espaço. Essa iniciava integra as ações para fortalecimento da gestão de patrimônio do Estado”, destacou a secretária de Estado de Gestão e Recursos Humanos, Lenise Loureiro.

O EDITAL

No Edital de Chamamento Público, foram listadas as condições para concessão gratuita de uso do imóvel, como: a conclusão da obra de recuperação e de reforço estrutural da edificação; reparação e instalação de revestimentos de pisos, paredes e tetos; adequação quanto às necessidades de acessibilidade; execução de calçada cidadã; entre outras.