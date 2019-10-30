Hotel Majestic vai virar centro de formação cultural no ES

O governador do Estado, Renato Casagrande, anunciou nesta quarta-feira (30) a concessão do imóvel conhecido como antigo Hotel Majestic, localizado próximo a Catedral no Centro de Vitória. O espaço será utilizado para atividades de formação cultural públicas e gratuitas.
Segundo Casagrande o ato, que faz parte do plano de revitalização do Centro de Vitória, ajuda também na diminuição dos valores do aluguel das secretarias. Estamos com um plano que já está sendo implementado de revitalização do Centro de Vitória, de uso dos prédios públicos e de retorno de secretárias do Estado para o centro da cidade. Um trabalho que visa reduzir custos de aluguéis e ocupar o centro da nossa cidade".
Segundo a secretária estadual de Recursos Humanos, Lenise Loureiro, o contrato celebrado entre a Seger e a Associação Alef Bet terá duração de 15 anos. A entidade foi selecionada por meio de um edital. A organização vencedora do chamamento público vai executar os serviços de restauração da edificação. A entidade vai restaurar o casarão, que é um monumento histórico da cidade. O governo cede o imóvel com o propósito de ocupar os prédios ociosos ou subutilizados que a nossa gestão tem cuidado tanto, relata.
Renato Casagrande afirma que os passos para revitalização do centro da cidade, um dos seus compromissos de governo, já estão sendo dados. Mais um passo estamos dando. De pouco em pouco nós chegaremos a uma longa distância ajudando a revitalizar o centro da cidade de Vitória, finaliza.