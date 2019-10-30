Hotel Majestic vai virar centro de formação cultural no ES

Segundo a secretária estadual de Recursos Humanos, Lenise Loureiro, o contrato celebrado entre a Seger e a Associação Alef Bet terá duração de 15 anos. A entidade foi selecionada por meio de um edital. A organização vencedora do chamamento público vai executar os serviços de restauração da edificação. A entidade vai restaurar o casarão, que é um monumento histórico da cidade. O governo cede o imóvel com o propósito de ocupar os prédios ociosos ou subutilizados que a nossa gestão tem cuidado tanto, relata.