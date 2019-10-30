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Restauração

Hotel Majestic vai virar centro de formação cultural no ES

O Governo do Estado anunciou a concessão do edifício, que está localizado em Vitória. No local  serão oferecidas atividades gratuitas para a população

Publicado em 30 de Outubro de 2019 às 19:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 out 2019 às 19:57
O Governador Renato Casagrande ao lado da secretária de Gestão e Recursos Humanos, Lenise Loureiro Crédito: Facebook
O governador do Estado, Renato Casagrande, anunciou nesta quarta-feira (30) a concessão do imóvel conhecido como antigo Hotel Majestic, localizado próximo a Catedral no Centro de Vitória. O espaço será utilizado para atividades de formação cultural públicas e gratuitas.
Segundo Casagrande  o ato, que faz parte do plano de revitalização do Centro de Vitória, ajuda também na diminuição dos valores do aluguel das secretarias. Estamos com um plano que já está sendo implementado de revitalização do Centro de Vitória, de uso dos prédios públicos e de retorno de secretárias do Estado para o centro da cidade. Um trabalho que visa reduzir custos de aluguéis e ocupar o centro da nossa cidade".
Segundo a secretária estadual de Recursos Humanos, Lenise Loureiro, o contrato celebrado entre a Seger e a Associação Alef Bet terá duração de 15 anos. A entidade foi selecionada por meio de um edital. A organização vencedora do chamamento público vai executar os serviços de restauração da edificação. A entidade vai restaurar o casarão, que é um monumento histórico da cidade. O governo cede o imóvel com o propósito de ocupar os prédios ociosos ou subutilizados que a nossa gestão tem cuidado tanto, relata.
Renato Casagrande afirma que os passos para revitalização do centro da cidade, um dos seus compromissos de governo, já estão sendo dados. Mais um passo estamos dando. De pouco em pouco nós chegaremos a uma longa distância ajudando a revitalizar o centro da cidade de Vitória, finaliza.

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