Horóscopo semanal: previsões para os signos de 21 a 27 de setembro de 2026

O Sol entrará no signo de Libra no dia 22, trazendo os relacionamentos e a busca por equilíbrio para o centro das atenções. Ao mesmo tempo, a oposição do Astro-Rei a Saturno e Netuno poderá criar um contraste entre aquilo que se espera e o que a realidade apresenta, favorecendo dúvidas, inseguranças e cobranças. Nesse cenário, maturidade e responsabilidade serão importantes para enxergar as situações com mais clareza, ajustar expectativas e evitar idealizações.