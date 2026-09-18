Incêndio atinge casa e mobiliza evacuação de vizinhos em Cariacica; vídeo

Um incêndio atingiu uma casa no bairro Jardim América, em Cariacica, na manhã desta sexta-feira (18). Imagens que circularam pelas redes sociais (veja acima) mostram que as chamas se concentraram no segundo andar do ímóvel.





Segundo apuração do repórter André Afonso, da TV Gazeta, o fogo começou após o morador do segundo andar, de aproximadamente 60 anos, queimar fios de cobre. Com o incêndio, as outras pessoas que viviam no sobrado saíram do local. Casas vizinhas também foram evacuadas devido à intensa fumaça.





Dois homens não conseguiram sair sozinhos da casa. Um deles foi resgatado com o auxílio de uma escada e levado para um hospital. O outro deixou o imóvel usando máscara e acompanhando pelo Corpo de Bombeiros. Ele não precisou de atendimento médico.





Equipes dos bombeiros permanecem no local atuando no combate às chamas. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) também foi acionado para prestar apoio. A ocorrência está em andamento.