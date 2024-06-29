Canjica e bolo de milho: aprenda as receitas que fazem sucesso nos arraiás

Confira duas receitas típicas usando produtos Selita:
Canjica
Ingredientes
● 1 caixa de leite Selita
● 500g de canjica branca
● 2 caixas de creme de leite Selita
● 200g de coco ralado açucarado
● 1 lata de leite condensado
● 8 colheres de açúcar
1 - Deixe a canjica de molho por quatro horas em 1 litro de água e as oito colheres de açúcar. Após esse período, escorra a canjica.
2 - Coloque na pressão com dois litros de água por 20 minutos; não ultrapasse esse tempo e comece a marca-lo quando a panela começar a chiar. Depois de cozida, escorra a água que ficará bem cremosa.
3 - Troque de panela e tempere a canjica com o leite, leite condensado, creme de leite e coco.
Bolo de milho cremoso
Ingredientes
● 1 lata de milho
● 1 lata de leite Selita (mesma medida da lata de milho)
● 1 lata de fubá (mesma medida da lata de milho)
● 3 ovos
● 1/2 lata de óleo (mesma medida da lata de milho)
● 1 lata de açúcar (mesma medida da lata de milho)
● 100g de coco ralado (opcional)
● 1 colher de sopa de fermento químico em pó (fermento para bolo)
● Colheradas de requeijão Selita a gosto
1 - Em um liquidificador, coloque o óleo, o leite Selita e os ovos. Bata tudo muito bem (cerca de 3 minutos); Depois, acrescente o milho, o açúcar, o fubá e o coco ralado. Bata até obter uma massa homogênea.
2 - Adicione o fermento e, com o auxílio de uma espátula, misture para incorporar;
3 - Transfira a massa para uma forma, untada e enfarinhada, e distribua as colheradas de requeijão Selita a gosto por cima;
4 - Leve para assar em forno preaquecido a 180ºC por cerca de 40 a 50 minutos ou até passar no teste do palito;
5 - Espere o bolo amornar, desenforme e sirva. Bom apetite!
Conheça alguns produtos usados nas receitas tradicionais
Selita
Telefone: (28) 2101-1111
Site: https://selita.coop.br/