Canjica e bolo de milho: aprenda as receitas que fazem sucesso nos arraiás

As famosas receitas não fazem sucesso apenas pelo sabor, mas também pela memória afetiva que as envolve. Crédito: Shutterstock

Tem arraiá, fogueira e muita comida boa. Os meses de junho e julho são popularmente conhecidos pelas festas tradicionais em que o grande destaque são os pratos típicos das festas de São João. Bem mais do que uma deliciosa canjica ou um saboroso bolo de milho, as famosas receitas não fazem sucesso apenas pelo sabor, mas também pela memória afetiva que as envolve.

O segredo para o sucesso dessas receitas, em que conexões especiais são criadas, é o uso de produtos de qualidade, o que também é uma demonstração de afeto. A linha de laticínios Selita, por exemplo, conta com alguns dos ingredientes protagonistas na elaboração desses pratos e conta com a chancela de qualidade da empresa que há 86 anos busca oferecer produtos de qualidade.

Quem afirma isso é o presidente da marca, Rubens Moreira. Para ele, a relação de confiança com o público capixaba só foi possível pelo trabalho conjunto de um corpo de colaboradores dedicado a oferecer os melhores itens para os clientes.

Para o presidente da Selita, Rubens Moreira, a relação de confiança com o público capixaba só foi possível pelo trabalho conjunto de um corpo de colaboradores dedicado a oferecer os melhores produtos para os clientes Crédito: Wallace Huii/Selita/Divulgação

“Temos uma equipe de colaboradores e cooperados que não mede esforços para produzir alimentos que fazem a diferença nas refeições das famílias. Nossas atividades são feitas com dedicação porque queremos ser lembrados no coração de quem cresce com a marca”, destaca o presidente.

E nada melhor do que a época em que a criatividade e a tradição andam lado a lado para fortalecer essa relação com receitas típicas.

Confira duas receitas típicas usando produtos Selita:

Canjica Ingredientes ● 1 caixa de leite Selita ● 500g de canjica branca ● 2 caixas de creme de leite Selita ● 200g de coco ralado açucarado ● 1 lata de leite condensado ● 8 colheres de açúcar



Modo de preparo



1 - Deixe a canjica de molho por quatro horas em 1 litro de água e as oito colheres de açúcar. Após esse período, escorra a canjica.

2 - Coloque na pressão com dois litros de água por 20 minutos; não ultrapasse esse tempo e comece a marca-lo quando a panela começar a chiar. Depois de cozida, escorra a água que ficará bem cremosa.

3 - Troque de panela e tempere a canjica com o leite, leite condensado, creme de leite e coco.



Bolo de milho cremoso Ingredientes ● 1 lata de milho ● 1 lata de leite Selita (mesma medida da lata de milho) ● 1 lata de fubá (mesma medida da lata de milho) ● 3 ovos ● 1/2 lata de óleo (mesma medida da lata de milho) ● 1 lata de açúcar (mesma medida da lata de milho) ● 100g de coco ralado (opcional) ● 1 colher de sopa de fermento químico em pó (fermento para bolo) ● Colheradas de requeijão Selita a gosto

Modo de preparo



1 - Em um liquidificador, coloque o óleo, o leite Selita e os ovos. Bata tudo muito bem (cerca de 3 minutos); Depois, acrescente o milho, o açúcar, o fubá e o coco ralado. Bata até obter uma massa homogênea.

2 - Adicione o fermento e, com o auxílio de uma espátula, misture para incorporar;

3 - Transfira a massa para uma forma, untada e enfarinhada, e distribua as colheradas de requeijão Selita a gosto por cima;

4 - Leve para assar em forno preaquecido a 180ºC por cerca de 40 a 50 minutos ou até passar no teste do palito;

5 - Espere o bolo amornar, desenforme e sirva. Bom apetite!



Conheça alguns produtos usados nas receitas tradicionais

Selita

Com 86 anos no mercado, a Selita comercializa mais de 80 itens, entre leite, queijos, iogurtes e diversos outros produtos. Atualmemente, gera mais de 10 mil empregos diretos e indiretos em toda a sua cadeia produtiva e conta com, aproximadamente, 1.400 cooperados, distribuídos em 51 municípios capixabas.