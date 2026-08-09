Jadson, ex-Corinthians e São Paulo, é liberado após prisão por suspeita de violência doméstica

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-jogador Jadson, que havia sido preso em flagrante neste sábado (8) por suspeita de violência doméstica contra a companheira, foi liberado, informou neste domingo (9) o escritório responsável pela sua defesa.

Em nota publicada no Instagram, o advogado Júlio César de Liz afirma que "o Poder Judiciário reconheceu não haver fundamento para mantê-lo preso, concedendo-lhe a liberdade" e que não discutirá os fatos pela imprensa.

"A defesa do Sr. Jadson Rodrigues da Silva esclarece que ele responde a uma apuração em fase inicial, amparado pela presunção de inocência", diz o texto do escritório Stalbaum & Liz.

"Por tramitar o feito em segredo de justiça e em respeito a todos os envolvidos e suas famílias, a defesa não discutirá os fatos pela imprensa, reservando os esclarecimentos ao foro adequado. Pedimos serenidade e respeito à privacidade."

O ex-atleta, que ganhou notoriedade pelas passagens que teve por São Paulo e Corinthians, foi detido em uma residência no município de Cambé, no norte do estado do Paraná, próximo a Londrina, cidade onde nasceu. A informação foi inicialmente divulgada pelo ge.

Segundo a Polícia Civil do estado, a prisão foi realizada em flagrante "pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar".

A reportagem entrou em contato com a agência apontada nas redes sociais do ex-atleta como sua assessoria, mas a empresa comunicou que não trabalha com Jadson há um ano.

A vítima relatou ter sido agredida durante uma discussão, ainda de acordo com a polícia. Jadson foi conduzido à Central de Flagrantes, onde foi autuado.

De acordo com o ge, a mulher afirmou à polícia que o ex-jogador a agarrou pelo pescoço, tentando sufocá-la. PMs que a atenderam teriam constatado as marcas no corpo da vítima.

"Ela relatou que houve outras ocasiões [de agressão], mas não tinha registrado boletim", disse o delegado Ernandes Alves em entrevista à RPC, afiliada da Globo no Paraná.

Jadson foi revelado pelo Athletico-PR, passou sete temporadas no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e no retorno ao Brasil ficou mais conhecido ao jogador no São Paulo, por onde foi campeão da Copa Sul-Americana, e no Corinthians, clube pelo qual conquistou dois Campeonatos Brasileiros.