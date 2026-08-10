Irmãos de Alfredo Chaves morrem afogados durante pescaria no Pará

Os irmãos Gérson e Itamar Peterle, moradores de São Bento de Urânia, no interior de Alfredo Chaves, na Região Serrana do Espírito Santo, morreram afogados durante uma pescaria no Pará. Segundo a família, a embarcação em que estavam naufragou na sexta-feira (7), no rio Xingu, em Anapu, no sudoeste do Estado.





De acordo com Gilmar Peterle, irmão das vítimas, Gérson, de 55 anos, e Itamar, de 60, viajaram para pescar com um grupo de amigos na região de Altamira. Eles estavam no Pará desde o dia 2 e retornariam nesta segunda-feira (10). "Estavam no último dia de pesca. Não se sabe ao certo o que aconteceu. Estavam sendo levados de dois em dois na embarcação e o barco virou nas corredeiras. Com eles estava um barqueiro que conseguiu se salvar. Eles sabiam nadar e eram acostumados a pescar", contou.





Os corpos foram localizados no sábado (8) e no domingo (9). A família providencia o translado para Vitória, de onde serão levados para São Bento de Urânia, onde ocorrerá o sepultamento. Ainda não há informações sobre o horário de chegada.





Itamar era professor de matemática da rede municipal de Alfredo Chaves e estava aposentado. Gérson trabalhava como operador de patrola na Secretaria Municipal de Obras. A Prefeitura de Alfredo Chaves divulgou uma nota de pesar pela morte dos irmãos.





Procurada pela reportagem, a Polícia Civil do Pará informou que a Delegacia de Anapu investiga as circunstâncias do acidente com a embarcação e que perícias foram solicitadas para auxiliar nas apurações. A Polícia Científica do Pará informou que os corpos de Itamar Peterle e de Gerson Peterle foram periciados e aguardam a chegada de familiares para a liberação.